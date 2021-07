Encuentro de la agrupación “20 de Noviembre”

El espacio “20 de Noviembre” que lidera la Senadora Agustina Propato y que conduce a nivel provincial el Ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni, realizó su reunión seccional donde ultimaron detalles del armado electoral con vista a las próximas elecciones. Participaron referentes distritales y provinciales que vienen trabajando desde hace tiempo en la ”20 de Noviembre Soberanía Nacional”.

“Sabedores de la enorme responsabilidad de representar la única Sección Electoral del interior de la Provincia de Buenos Aires ganadora de las elecciones Generales del 2019, que tuvo como protagonista principal a la actual Senadora Agustina Propato. Esto nos compromete a redoblar

esfuerzos para volver a repetir los resultados electorales. No creemos en las unidades forzadas, lo más saludable en los procesos electores es poder discutir las diferentes miradas a través de la herramienta electoral de las primarias. No hay mejor herramienta para consolidar, ampliar y fortalecer la representatividad que las internas, no hay que tener miedo a discutir, de lo contrario podemos caminar en dirección a una visión sesgada y poco tolerante de la diversidad de miradas”, señalaron.

“Agustina Propato recalcó la conducción indiscutida de Cristina Fernández y que como bonaerense tenemos el deber de defender la gestión de nuestro gobernador Axel Kicillof aportando nuestros mejores militantes y cuadros políticos para consolidar y aportar ideas para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, agregaron en un comunicado.

Estuvieron presentes entre otros Oscar Palito Morales, el diputado provincial Marcos Di Palma, Jesús Pessi, Concejales, dirigentes gremiales, equipos técnicos y profesionales.

