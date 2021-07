Se podrá aumentar el aforo de asistentes con personas que recibieron al menos una dosis

Como informamos en la edición de ayer, desde el próximo lunes en la provincia de Buenos Aires, los establecimientos considerados de altos riesgo para la transmisión del COVID-19, como restaurantes, bares, shoppings, gimnasios, cines, teatros y clubes, podrán aumentar su aforo pero solamente para aquellas personas que hayan recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus que se aplican en el país.

De esta forma, el Gobierno bonaerense implementa una especie de pase sanitario con el que los interesados en asistir a los lugares mencionados podrán demostrar que ya fueron vacunados con alguna de las dos dosis contra el Sars-Cov2.

Esto significa que la restricción general de circulación nocturna y el cierre de comercios no esenciales vuelve a ser entre las 0 y las 6 de la mañana. Los locales gastronómicos pueden recibir clientes en espacios interiores con aforo de hasta el 50%, hasta la medianoche, luego podrán trabajar bajo las modalidades de delivery y take away. Además, las clases pasan a ser presenciales en todos los niveles educativos; los cines pueden estar abiertos abiertos con aforo del 20%; teatros, centros culturales y eventos religiosos con aforo del 50%; y eventos sociales y recreativos al aire libre hasta 100 personas. Se levanta la prohibición de la práctica de deportes en espacios cerrados, así como la realización de actividades sociales y familiares hasta 20 personas al aire libre, reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, gimnasios y natatorios en espacios cerrados, bingos y casinos, bibliotecas, mercados y ferias de artesanías y actividades deportivas al aire libre para más de 10 personas.

En este marco de reducción de contagios, Kicillof confirmó que desde el próximo lunes, se ampliarán los aforos para aquellas personas que hayan recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas.

Restaurantes, bares, cines, teatros, clubes, centros comerciales, entre los establecimientos considerados de altos riesgo, podrán ampliar su capacidad en aquellos distritos que se encuentren en las fases 2, 3, y 4, “permitiendo un adicional exclusivamente para personas que estén vacunadas con una dosis”, indicó el gobernador quien aclaró que para asistir a este tipo de lugares las personas deberán esperar 21 días después de haberse aplicado el primer componente del inoculante porque antes de ese plazo “no se han generado los anticuerpos suficientes para estar más protegido”.

“En Fase 2 las actividades en espacios cerrados estaban prohibidas, pero ahora para aquellos municipios que se encuentran en Fase 2, esos aforos se extienden al 30%, pero tienen que certificar que están vacunados. Es decir, siempre se amplían los aforos.

Los que ya existían permanecen, pero se amplían con vacunados. En Fase 3 hay un aforo del 30%, ahora pasa a ser un aforo del 50% porque se agrega un 20% para los que están vacunados. En Fase 4 las actividades tienen un aforo del 50%: se extiende un 20% más, entonces pasa al 70%, solo para personas que demuestren estar vacunadas con primeras dosis”, indicó el mandatario bonaerense.

Se trata de una medida que busca que más gente se anote para recibir la vacuna que no es obligatoria, aunque desde el Gobierno bonaerense indicaron que no será “restrictiva” para aquellos que no han sido vacunados ya que para este universo de personas se mantienen los aforos que están permitidos hasta ahora.

ACTIVIDAD QUE SIGUEN PROHIBIDAS EN FASE 4

Pese a las flexibilizaciones anunciadas, en la fase 4 siguen prohibidas en esta instancia la apertura de salones de fiestas, boliches, la realización de actividades sociales de más de 10 personas en espacios particulares y los viajes grupales de egresados, jubilados y de estudios.

Zárate ingresó en una etapa de mayores flexibilizaciones.

Los distritos que quedaron en Fase 4

Los municipios del territorio bonaerense que pasan a fase 4 son los siguientes: Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, Además, algunos distritos del interior de la provincia también pasan a fase 4: General Alvear, Las Flores, Puan, Punta Indio, San Antonio de Areco y Tres Arroyos.

El Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la zona urbana común que conforma el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos del Gran Buenos Aires.

Actividades permitidas

-Restricción general de la circulación nocturna de 00 a 06 horas.

-Cierre de comercios no esenciales de 00 a 06 horas.

-Locales gastronómicos: desde las 06 hasta las 00 horas atenderán al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 50%. Después de las 00 horas, sólo envío a domicilio y retiro en el local.

-Actividades y reuniones sociales en domicilios hasta diez personas.

-Actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas al aire libre hasta 100 personas.

-Actividades deportivas, con y sin contacto, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

-Clases para todos los niveles educativos presenciales.

