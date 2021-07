Juan Pablo Loustau será el árbitro de CADU – Sacachispas

En la tarde de mañana sábado a partir de las 15 horas en Villa Fox y frente a Sacachispas FC será la cuarta ocasión (segunda en esta temporada y primera en el certamen Clausura) que el árbitro Juan Pablo Loustau dirija un encuentro de Defensores Unidos en los torneos de ascenso de AFA.

En las tres veces anteriores que lo dirigió, CADU no perdió, ganó uno y empató los dos restantes. Loustau sancionó un penal y fue a favor, mientras que expulsó a dos jugadores y ambos fueron del rival.

Juan Pablo Loustau estará acompañado por los asistentes: Ramón Ortíz y Diego Romero, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Ozuna.

LA 2ª FECHA VA INTEGRAMENTE MAÑANA

La segunda jornada del Torneo Clausura, donde quedará libre Los Andes, se jugará integramente mañana sábado incluyendo los ocho partidos. Esta será la programación completa con día, horarios y árbitros:

Mañana sábado 24 – 15:00 hs: Colegiales vs. Arg. de Quilmes (árbitro: Franco Acita); en cancha de Dep. Merlo, Fé-nix vs. J. J. de Urquiza (árbitro: Eduardo Gutiérrez); CADU vs Sacachispas FC (árbitro: Juan Pablo Loustau); Dep. Armenio vs. Cañuelas FC (árbitro: Gastón Iglesias.); Comunicaciones vs. Flandria (árbitro: Lucas Di Bastiano); V. San Carlos vs. Acassuso (árbitro: Mauro Biasutto); UAI Urquiza vs. Dep. Merlo (árbitro: Germán Bermúdez); y 15:05 hs (TV Directv Sports): Talleres vs. San Miguel (árbitro: Kevin Alegre).

CADU buscará mañana volver al triunfo como local.

Comparte esto: Twitter

Facebook