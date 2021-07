Las alianzas electorales locales negocian a contrarreloj el cierre de listas para las PASO

El año electoral comenzó a tomar forma e intensidad el miércoles de la semana pasada, cuando se cerraron las alianzas partidarias con miras a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires. A partir de allí se abrió una nueva y “tediosa” etapa para muchas agrupaciones que es la de negociar los lugares en las listas; ya que lo que buscan evitar la mayoría, y paradójicamente al pulso de una vida democrática, es la interna. Por lo que el gran anhelo de todas es la “unidad”.

Por lo menos así lo entienden desde el Frente de Todos, que mantiene a casi la totalidad de los partidos que lo integran desde el 2019, encabezados por los dos accionistas mayoritarios: el Partido Justicialista, que todavía conduce en la Provincia el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, pero que ya comienza a comandar su sucesor, Máximo Kirchner. Y el Frente Renovador, referenciado en el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Sin embargo, a nivel local la disputa se da entre tres grandes fuerzas que buscarán renovar bancas y aportar candidatos a diputados. Una de ellas es el Partido Justicialista, quien ayer presentó a sus apoderados en la Junta Electoral y se mantiene expectante para conformar un bloque en el Concejo Deliberante aún mayor, y continuar negociando dos años más con el caffarismo dentro del Frente de Todos.

Dirigentes del PJ confirmaron que no aspiran a una diputación provincial por lo tanto todo se resume a buscar lugares de privilegio en las listas del HCD. “Ya tenemos nuestra lista y veremos si hay posibilidades de unidad. Por el momento hay diálogo y todos buscamos eso”, manifestó dirigentes justicialista y secretario general de la UOM Campana-Zárate, Abel Furlán.

Por su parte, el encargado de las negociaciones de parte del partido del intendente Osvaldo Cáffaro, Nuevo Zárate, es Aldo Morino, quien también confirmó que siguen negociando los lugares en las listas, todo a contrarreloj, como ocurre en este tipo de situaciones en donde los chats de whatsapp “arden” y hay reuniones y diálogos pero no acuerdos. En este sentido, lo que buscará el caffarismo es renovar la banca de Patricia Moyano como diputada provincial y mantener el primer lugar de la lista de concejales.

La otra fuerza con poder de negociación es el massismo, referenciado en Micaela Morán, ya que Sergio Massa ha consolidado un lugar preponderante dentro del Frente de Todos. Aquí también, lo que pretende Morán es renovar su banca.

En cuarto lugar aparece la agrupación “20 de Noviembre”, referenciada en la senadora Agustina Propato y que tiene al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, como dirigente fuerte en las negociaciones que podrían desencadenarse en la segunda sección electoral provincial.

La senadora ha recalcado que tiene ambiciones de generar una alternativa justicialista en la ciudad, que busca ser intendenta y que tratará de generar un nuevo espacio de poder en el Concejo Deliberante, con ediles propios. “No creemos en las unidades forzadas, lo más saludable en los procesos electorales es poder discutir las diferentes miradas a través de la herramienta electoral de las primarias”, dice un comunicado de la agrupación 20 de Noviembre, espacio que lidera Propato.

En quinto orden está el Movimiento Evita, referenciado en Javier Yagode; actual concejal y militante del Frente de Todos. En este caso, buscarán obtener lugares de privilegio en la lista de ediles para conformar un bloque propio dentro del Frente de Todos.

Finalmente siguen otras agrupaciones provinciales que tienen como referentes a funcionarios municipales, como es el caso del Partido Solidario referenciado en Alejandro Cimiotta, quien también buscará arrimarse a los lugares más importantes en la lista de ediles.

Otro espacio que surgió este año en Zárate es Cerca, que tiene como referentes a Rodrigo García Otero y a Fernando Vaccaiani y compuesto por jóvenes de diferentes espacios políticos que acompañan al Frente de Todos. Y quienes recientemente incorparon al Partido Socialistas de Zárate.

Lo que dicen “puertas adentro” los propios apoderados de listas y encargados de las negociaciones, es que todos respetaron el slogan en pandemia “quedate en casa”, pero en política “nadie se quiere volver a su casa”; dando a entender que nadie busca relegar ni regalar espacios de poder a nivel local y seccional.

JUNTOS

Las novedades están más del lado de “Juntos”, la alianza opositora e Los socios fundadores siguen presentes: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Luego se suman socios como el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre.

En cuanto a las fuerzas que lo integran, Juntos se anotó un refuerzo importante, el GEN, que lidera Margarita Stolbizer, que no había participado en la elección de 2019.

Hoy por hoy, la interna de Juntos enfrenta al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, con el neurocientífico radical Facundo Manes.

A nivel local, en principio habría dos listas del Pro y otra de la UCR. Por un lado, la lista “oficial” del Pro estará encabezada por el actual concejal Marcelo Matzkin. Este espacio buscará la renovación de la banca de diputados de Matías Ranzini en la provincia y consolidar el armado local y seccional con vistas al 2023.

Por otro lado estará la lista de la Unión Cívica Radical, que tras realizar su propia interna se ha consolidado como espacio y que se ha visto reforzado por la incorporación del GEN y de la corriente “Evolución”. Este espacio buscará renovar las dos bancas de concejales y ensayará una jugada muy importante, que la actual diputada provincial, Sandra Paris, acceda a una banca nacional y que otro zarateño ocupe una banca de diputados en la provincia. Tal movimiento configurará el orden de listas para concejales a nivel local. Cabe señalar que Paris fue electa y ya obtuvo una reelección de su banca, por lo tanto no puede volver a presentarse para dicho cargo en estas elecciones.

Finalmente, todo indica que habrá una tercera lista, en este caso la segunda del Pro, referenciada en Eduardo Finkel, un dirigente respaldado por Javier Martínez, intendente de Pergamino. Junto a él, en un encuentro político partidario, se lo vio al ex concejal, Silvio Zúrzolo; como parte de su equipo político.

OTROS ESPACIOS POLITICOS

Más allá de la polarización del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hay otras fuerzas políticas que pugnan por lugares y con serias ambiciones de acceder a cargos “por afuera” de dicha polarización. Uno de ellos es el Frente de Izquierda- Unidad, que anotó al Partido Obrero (PO), al de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Izquierda Socialista y Nueva Izquierda. Hasta el cierre de las alianzas se llevaron adelante negociaciones por la unidad, pero fracasaron. De esta manera irán a la interna el ex diputado nacional Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y el ex legislador porteño Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Al otro lado del espectro ideológico aparece Avanza Libertad, que llevará como precandidato a diputado al economista neoliberal José Luis Espert. Entre los cinco partidos que lo apoyan está la histórica Ucedé, que fundó Alvaro Alsogaray.

Finalmente, desde el Municipio de San Isidro aparece el frente vecinalista “Con Vocación Cívica”, en el que confluyen dos partidos y que ya se han visto varios pasacalles en la ciudad, con la cara de Gustavo Posse.

Hay otros frentes que anunciaron sus candidaturas, aunque todavía sus alianzas no fueron publicadas en la página de la Junta Electoral provincial. Tal es el caso del Nuevo Más, que no acordó con el FIT-U, por lo que anunció el lanzamiento de Manuela Castañeira como primera precandidata a diputada nacional. Desde la derecha, y sin confirmación todavía de la web de la Junta Electoral, estaba anunciada la presentación del espacio + Valores, que iba llevar como precandidata a diputada nacional a Cynthia Hotton. Finalmente se comunicó la inscripción del espacio Unión por el Futuro, en el que están el ex carapintada Juan José Gómez Centurión y el partido NOS, que competiría con otro militar retirado, Juan Carlos Neves, de Nueva Unión Ciudadana (NUC).

“Con Santilli somos un equipo que trabajamos para vivir en paz y libertad”

En La Plata se hizo la presentación de Diego Santilli como pre-candidato a Diputado Nacional por una de las listas de JUNTOS, en la que participaron Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Patricia Bullrich y otros dirigentes.

El concejal zarateño Marcelo Matzkin se mostró muy conforme con el lanzamiento de Santilli y dijo “él expresa los valores que queremos y necesitamos para la construcción de un proyecto alternativo para nuestro país, aún mejor, pudo demostrar en la gestión que es posible cambiar para bien los índices de seguridad y el espacio público, para vivir en paz y libertad.”

Matzkin, quien días atrás mantuvo con el edil Julián Guelvenzú una reunión de campaña con el flamante candidato expresó que “esta elección es muy importante para poder construir mayoría legislativa en el Congreso y en el Concejo Deliberante de Zárate así no cajonean más los proyectos y pedidos que venimos realizando.”

Expectativa por el cierre de listas en el Frente de Todos en el que concluye el partido del intendente Cáffaro, Nuevo Zárate.

Radicales zarateños participaron el fin de semana pasado de la reunión de la segunda sección con Facundo Manes.

La senadora Agustina Propato, de la agrupación “20 de Noviembre”

Matzkin se refirió a Diego Santilli como precandidato a Diputado y aseguró “como zarateño estoy contento que alguien que viene trabajando con buenos resultados el tema de la inseguridad sea nuestro candidato a nivel nacional”.

La segunda sección

En la Segunda Sección bonaerense se ponen en juego 11 bancas en Diputados y tanto desde el peronismo, como desde Cambiemos, creen que se daría una distribución similar a la de 2017: esto es seis diputados para la oposición y cinco para el Frente de Todos.

Una de las bancas que tiene que renovar el peronismo es la de Oscar Ostoich, ex intendente de Capitán Sarmiento e integrante de una “mini liga de intendentes de la sección”. También se vence la banca de Patricia Moyano, esposa del actual intendente Cáffaro. Otra es del ex automovilista Marcos Di Palma, que responde a Berni.

En tanto, La Cámpora también pone en juego la banca de Fernanda Diaz, una referente de la ciudad de Colón a quien la agrupación impulsa como próxima intendenta. Se sabe que el kirchnerismo busca quedarse con el control de ese distrito y en la Segunda aseguran que tienen chances de lograrlo en 2023.

Pero La Cámpora tiene otras referentes importantes en la sección como Marina Moretti y Cecilia Comerio. Ambas fueron senadores provinciales y conocen la dinámica de la Legislatura.

Por último, el massismo también cuenta con una banca que ocupa Micaela Moran, quien llegó a la Legislatura en 2019 en reemplazo de Lisandro Bonelli que pasó a ser jefe de Gabinete de Ginés González García en el Ministerio de Salud. Tras la salida de Gines del Ministerio en medio del escándalo por las vacunas VIP, Bonelli intentó volver a su banca, pero Sergio Massa no lo dejó, resguardando el lugar para la zarateña y también para evitar que la mala imagen pública que dejó el vacunatorio. Pero también tracciona otro sector del peronismo que ya había quedado afuera del cierre en 2017. Se trata de los metalúrgicos tienen peso por el desarrollo del joven cordón industrial del norte bonaerense. El nombre que suena es el de Naldo Brunelli, quien lo pide es Abel Furlán, el líder de la UOM con buen vínculo con Kicillof.

Por el lado de Juntos, posiblemente Santiago Passaglia vuelva a encabezar la lista en la sección. Su hermano Manuel es intendente de San Nicolás y su padre -Ismael- un histórico en el norte de la provincia.

El radicalismo también pone en juego la banca que ocupa la zarateña, Sandra Paris, quien no puede renovar por ley. Daniel Salvador será quien deberá pelear por retener ese escaño.

También deberá renovar Matias Ranzini, legislador zarateño que responde a Cristian Ritondo del Pro.

Otras bancas que se ponen en juego son las de Andrea Bosco, quien responde a Daniel Angelici; Gustavo Velez, un outsider de la sección con domicilio en La Matanza, que llegó a ese lugar a través de Jorge Triacca. Por último Susana Lazzari, que asoma con chances de renovar. Por ella pediría Vidal y los Passaglia.

Los lugares en juego en el Concejo Deliberante

El cuerpo de concejales se renueva parcialmente. Son 20concejales, por lo que esta vez se renovarán diez bancas. En este caso, Nuevo Zárate pondrá en juego tres bancas; dos de su riñón, Ana Laura Allemann y Néstor Gerlo; y otra de la aliada y representante de Smata, Vanesa Palermo. El PJ deberá renovar dos de sus bancas, ocupadas por Marñia Haydée Romero y Alberto Bugatto. Y una tercera banca del massismo, ocupada por Gustavo Morán. Todos confluyen en el Frente de Todos pero tienen distintos referentes.

Y del otro lado, también el Pro y la UCR buscarán retener dos bancas, por un lado la de Marcelo Matzkin y la de Julián Guelvenzú; y la de María Elena Gallea e Irene Guehnneuf.

Calendario electoral

Este 2021 se realizarán las elecciones legislativas nacionales, pautadas para el segundo semestre. Sin embargo, la fecha de las PASO y la elección general cambiaron, debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno en la pandemia de Covid-19. Por eso se modificó legalmente el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), ya que los bloques legislativos del oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo para postergar las fechas: las PASO se harán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

El pasado 14 de julio venció el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios, ayer se designaron a los responsable económico-financiero por agrupación política y este sábado a las 23:59, ya deberían estar todas las listas presentadas de los precandidatos ante las juntas electorales partidarias. El 8 de agosto comenzará la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

El 13 de agosto se designarán autoridades de mesa y el 10 de septiembre finaliza la campaña electoral, con el iniciode la veda electoral. Y el 12 de septiembre se desarrollarán las P.A.S.O.

