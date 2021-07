El Dr. Alejandro Cracco en una de las listas

El Dr. Alejandro Cracco aceptó ser pre-candidato para estas PASO. Acompañará al doncejal Marcelo Matzkin en la lista de JUNTOS, pero “sin dejar de trabajar por la salud de nuestros niños”.

Cracco es un reconocido pediatra de la ciudad, que además de atender su propio consultorio, se desempeña como Jefe de Neonatología del Hospital “Virgen del Carmen” y como Médico del plantel de CADU. Ahora ha decidio participar en política, según dijo, para cambiar la realidad de Zárate: “Cuando veo que nada funciona, barrios sin servicio de agua, donde la inseguridad es moneda corriente, y encima no hay interés por resolver los problemas cotidianos de la gente, me pregunto ¿qué ciudad le estamos dejando a nuestros hijos?” dijo el médico, “por eso decidí involucrarme y aceptar la invitación que me hicieron Santilli, Ritondo y Matzkin, porque vengo desde el llano, sin ambiciones que no sean otras que recuperar el brillo que tuvo ese Zárate legendario en el cual nos criamos y crecimos muchos”.

“Hoy tenemos que que enfocarnos en proyectar construir el Zárate que le vamos a dejar a nuestros hijos, con seguridad y mejor salud, con un sistema de agua potable eficaz y fortaleciendo un sistema de salud que se puede mejorar” indicó y concluyó: “es un gran paso que doy, pero estoy convencido que con honestidad, ideas claras y decisión de hacer las cosas bien va a valer la pena”.

El Dr. Cracco acompañará a Marcelo Matzkin en la lista.

Comparte esto: Twitter

Facebook