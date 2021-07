El gremio de la sanidad realizó un paro

Con paros de cuatro horas por turno, el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) comenzó ayer una jornada de protesta que afecta la atención médica en todo el país y particularmente en la Clínica Del Carmen de nuestra ciudad, donde se concentraron trabajadores de la salud para expresar su malestar por la falta de cierre de las paritarias, en las que reclaman un aumento salarial del 45%.

La medida de ATSA, bajo el lema “Sin salario no hay salud”, se concreta ante la falta de respuestas que busca el gremio por parte de las empresas del sector frente al reclamo de suba salarial.

A diferencia de lo que sucedió en otros gremios, que cerraron paritarias del 45 % en busca de compensar la inflación, en Sanidad no obtuvieron la respuesta que buscaban por parte del sector privado y tras varios días de movilizaciones, llegaron hoy a la medida de fuerza.

UN CONFLICTO CON VARIOS ACTORES

El conflicto es complejo y tiene varios actores que cruzan terminales con decisiones del gobierno nacional.

Las clínicas y prestadores sostienen que no están en condiciones de aumentar los sueldos si no lo hacen las prepagas y obras sociales, quienes a su vez sostienen que no pueden hacerlo porque no pueden trasladarlo a precios debido a las resoluciones del Gobierno que lo impidieron.

Mientras tanto, los trabajadores de la sanidad explican que el salario mas alto ronda los $68.000, que una enfermera que trabaja seis días gana $54.000 y un camillero, $50.000.

A raíz de esto, en la clínica del Carmen de Zárate confirmaron que realizaron cuatro horas de paro por turno en la jornada de ayer, a la mañana, de 10 a 14; por la tarde de 16 a 20 y en el horario nocturno de 2 a 6 AM. Y se logró desarrollar dicha medida de fuerza en conjunto con mucamas, enfermeras y médicos.

“Tomamos esta decisión con todos los sectores y toda la clínica en conjunto. Y si no hay respuestas, volveremos a las medidas de fuerza”, anunciaron desde el gremio de ATSA local.



Ayer se realizó una protesta en la Clínica Del carmen.

Comparte esto: Twitter

Facebook