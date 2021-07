“Estamos encaminados a abrir más actividades”

El Jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, afirmó ayer que “no hay duda de la necesidad de abrir las actividades, recuperar la vida social y económica, pero tiene que ser de manera cuidada para evitar” nuevas olas de contagios de coronavirus “como ocurrió en Europa”.

“Estamos encaminados a poder abrir más actividades, recuperar la economía y el trabajo después de los cuatro años de Cambiemos y de la pandemia”, dijo.

SEGUIR CON LA VACUNACION

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de comenzar a vacunar a jóvenes de entre 12 y 17 años contra el Covid-19 y adelantó que “ni bien llegue la vacuna de Moderna”, que ya comenzó a ser distribuida entre las provincias, comenzará a ser aplicada “en las postas” desplegadas en todo el territorio.

“Vamos a empezar con los jóvenes con comorbilidades, pero nuestro objetivo es vacunar a todos”, indicó García.

Luego, destacó que con el propósito de alcanzar la mayor inmunización contra el coronavirus, desde el Ministerio de Salud se continuará “con las postas itinerantes de vacunación, también casa por casa, y con campañas de todo tipo”.

Los bonaerenses mayores de 25 años cuentan desde este miércoles con vacunación libre y, desde el viernes, lo harán las personas mayores de 18 años.

ALERTA POR LA VARIANTE DELTA

La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, alertó este miércoles sobre el ingreso al país de la variante Delta de coronavirus y aunque señaló que todavía “no hay circulación comunitaria” sostuvo que “vamos a tener” casos de este tipo que podrían provocar un rebrote.

“No tenemos circulación comunitaria de variante Delta”, dijo la funcionaria quien explicó que, hasta el momento, todos los contagios (45) están relacionados con personas que viajaron al exterior.

Sin embargo, luego advirtió que existe el “riesgo de ingreso de una nueva variante, que puede provocar un rebrote” y revertir la curva de contagios que viene mostrando un descenso desde hace varias semanas.

“LEJOS DE DECIR QUE NO HACEN FALTA BARBIJOS”

El infectólogo Javier Farina aseguró este miércoles que a pesar de que hay una “tendencia a la baja” en los casos de coronavirus en todas las jurisdicciones, también es “inminente” la aparición de la variante Delta como circulación comunitaria y no sólo en relación a viajeros.

“La tendencia en todo el país es a la baja de casos y muy marcada en la provincia de Buenos Aires”, señaló Farina y luego advirtió: “la variable a futuro es el inminente ingreso o circulación comunitaria de la variante Delta”. Y en ese sentido puntualizó: “Ya seguramente tenemos circulación comunitaria de esa variante”.

el especialista agregó que a pesar de estar vacunados, “la circulación viral es importante” y dijo: “Estamos lejos de decir que no hacen falta barbijos”.

Farina afirmó que “sin duda mucha gente espera anuncios positivos, y nos gustaría escuchar que esto ya ha terminado, no es la realidad y creo que el mensaje es el del cuidado y el de seguir aplicando las medidas de protección, eso tiene que seguir estando”.

Tras asegurar que incrementar el porcentaje de vacunados “es fundamental”, dijo que “aumentar el de segundas dosis aplicadas también es muy importante”, tras explicar que “la combinación de vacunas diferentes para segundas dosis es totalmente plausible y ya hay países que lo han adoptado”.

“En muy poco tiempo vamos a tener los estudios propios de combinación de vacunas y es una estrategia que la Argentina va a tener que abordar como el resto de los países”, agregó el médico.

