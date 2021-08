Villa Florida: piden que se retomen las obras iniciadas

Frentistas de calle Sargento Cabral al 400, de Villa Florida, piden que continúe con las obras de entubamiento del ex zanjón del ferrocarril Urquiza; “que produjo el anegamiento de todo el barrio”, reclaman los vecinos en una carta.

Lo que reclaman los vecinos es que terminen con las obras en pasaje Chaco y la esquina de Sargento Cabral y San Lorenzo, “obras que prometieron finalizar en cuanto a asfalto y cloacas. Actualmente se torna intransitable dicho lugar y no pueden ingresar ambulancias, remises, bomberos y policía”, explicaron los vecinos.

En mayo de este año, que el municipio comenzó con obras de mejoramiento integral de todo ese sector de la ciudad. Además, se intervino en tareas de desobstrucción cloacal en calle Bernardo de Irigoyen y San Lorenzo a cargo del área de Servicios Públicos en calle 7 de julio y Dorrego, por ejemplo; donde se desarrollaron tareas de limpieza de zanjones.

A la par, se están mejorando las terminaciones en las cuadras transversales a San Lorenzo y se comenzaron obras de cordón cuneta.

En cuanto al nuevo entubamiento, a mediados de 2019, la empresa Tawara comenzó una importante obra de desagües pluviales sobre el ex cañadón del ferrocarril Urquiza. El costo de la obra ascendía a 60 millones de pesos y se trata de la mayor obra hidráulica que el municipio se propuso hacer ya que no sólo aliviará el conducto existente, y así evitar que colapse la zona baja de la ciudad los días de mucha lluvia, sino que también permitirá que Villa Florida no se inunde con el caudal de agua que baja de la zona oeste y, a la par, se podrá continuar con el Parque Urbano desde Lavalle hasta la Costanera. Sin embargo desde octubre de ese año la obra se detuvo, y recién se retomó a principios de este año. Pero a raíz de las tareas y de una tormenta de varios días, con mucha cantidad de milímetros precipitados, la calle San Lorenzo y Sargento Cabral se inundaron; ingresando agua a los domicilios.

El detalle de la obra preveía que estos grandes colectores que se ven desde el puente de calle Brown, Justa Lima y Lavalle, sean desagües pluviales entubados y que escurran toda el agua desde el oeste de la ciudad hasta El Bajo mediante tres grandes “saltos hidráulicos”, para aminorar la velocidad del agua que circula, con sus respectivos conductos cubiertos y su posterior entubamiento.

Esto permitirá la continuación del Parque Urbano en sus etapas 3 y 4 con senderos, bici sendas y equipamiento para poder unir en un gran pulmón verde esta zona de nuestra ciudad.

La obra consta de 1400 metros lineales de conducto premoldeado de hormigón de 2,20 de ancho por 1.5 de alto. Y la ejecución consta de 3 etapas, la primera desde el río hasta calle San Lorenzo; la segunda desde calle San Lorenzo hasta Justa Lima (donde habrá saltos y cámaras de registro para atenuar el descenso del agua por la barranca); y la tercera desde Justa Lima hasta la Avda. Lavalle.

