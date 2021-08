“No puede ser que no podamos dormir porque tu hijo salió a la calle”

La precandidata a concejal en el segundo lugar, acompañando a Marcelo Matzkin en la lista de Juntos, Alejandra Lozano contó porque decidió involucrarse en la política y acompañar para tener un Zárate mejor: “soy una vecina de Zárate, mamá de dos hijos, que decidí acompañar y participar porque me pasaron muchas cosas de inseguridad con mis hijos que en ese momento eran chicos y sentí que sino te involucras no podes hacer nada”.

Lozano dijo que “no puede ser que no podamos dormir porque tu hijo salió a la calle, hasta que no llega no dormís; le comprás un celular, se lo roban en 2 minutos y tenés que agradecer que no perdió la vida por ese celular” y agregó: “yo vivo en Villa Carmencita y convivimos con muchos problemas de inseguridad, recorro los barrios de Zárate y la inseguridad y la falta de agua es lo que más reclaman los vecinos”.

La precandidata que acompaña a Marcelo Matzkin en la lista de JUNTOS que apoya la precandidatura de Diego Santilli rescató la importancia de estas elecciones para que la oposición pueda actuar desde el Concejo Deliberante: “necesitamos que la gente nos acompañe para tener más concejales dentro del Concejo, nosotros como oposición empujamos y presentamos proyectos pero el oficialismo no acompaña o los deja cajoneados”.

Como todo vecino común de la ciudad que se involucra en política sabe que la misma demanda mucho tiempo, pero Alejandra Lozano decidió participar y cuenta con el apoyo de su familia: “mis hijos lo entienden porque saben que lo hago para tener una mejor ciudad para todos los vecinos, lo hago porque lo siento, no quiero quedarme más reclamando, hay que involucrarse, yo le digo a todos los vecinos que vengan y que se sumen”.

Lozano es una vecina que decidió participar en política con Marcelo Matzkin luego de ser víctima de hechos de inseguridad que marcaron la vida de su familia.

