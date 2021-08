Santilli visitó Zárate y propuso una rebaja de impuestos para pymes

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Diego Santilli, visitó Zárate y propuso disminuir “la presión impositiva” que recae sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) para potenciar la generación de empleo, durante una recorrida por l, en donde estuvo acompañado por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Previamente a recorrer las calles de la ciudad, mantuvo una charla con vecinos en Lola Eventos (19 de Marzo 150), en la que estuvo acompañado por el precandidato a concejal Marcelo Matzkin y el diputado bonaerense Matías Ranzini.

“Hay que bajarle la presión impositiva a las pymes, a los comerciantes, a los productores. Para generar empleo necesitamos bajar impuestos”, declaró el aspirante a la Cámara baja nacional. Asimismo, enfatizó sobre la problemática de la inseguridad en la provincia y señaló que “el vecino no se siente seguro en su casa, ni que hablar si tiene que salir al trabajo u a otras actividades”, y que su lista tiene “la decisión política de enfrentar al delito, a los narcos y a las mafias”.

Por otro lado, sostuvo que la educación “es un tema central para el futuro” de los chicos” y recalcó que la decisión de “un año y medio sin clases” representó “un golpe muy duro para el aprendizaje y para todas las familias”.

“Necesitamos que los terciarios, que no están funcionando, vuelvan a normalidad. Otro tema que se viene ahora es la formación universitaria, que sigue siendo virtual”, concluyó el exvicejefe de Gobierno porteño, que estuvo acompañado también por el precandidato a diputado provincial de la segunda sección electoral, Matías Ranzini.

En tanto que Rodríguez Larreta habló sobre la presencialidad en educación y el cambio generacional en la política: “Yo creo que es una combinación virtuosa entre gente joven, con energía, que traiga ideas nuevas con una visión nueva de la política pero también con gente de experiencia, creo que esa es la mejor combinación. Gente que conozca cómo funciona el Estado, que tenga experiencia como por ejemplo tiene Diego en un tema tan sensible como la seguridad”.

Sobre la virtualidad en las clases, señaló: “El tema de la educación es uno donde más diferencias tuvimos con la Provincia. Nosotros nos comprometimos a empezar las clases el 17 de febrero para empezar a recuperar algunos días y las clases empezaron. En la Ciudad tenemos clases todos los días este año”. En esa misma línea, explicó que cuando los contagios aumentaron en marzo “se armó esta discusión que fue debate nacional” pero la realidad demostró “que no hubo más contagios en la Ciudad que en la Provincia”.

“La semana que viene vamos a avanzar en la presencialidad de turno completo”, adelantó el mandatario porteño.

El precandidato a concejal en Zárate, Marcelo Matzkin, dijo que “Larreta y Santilli nos proponen un modelo que funciona. En el caso de Zárate se interiorizaron sobre el tema de la falta de agua y la inseguridad. Estuvimos en una reunión con vecinos donde hubo mucho intercambio de opiniones y fue muy fructífera la visita de ellos”.

“Me honra muchísimo que valoren el trabajo que venimos haciendo, conocen mi trabajo al frente del ANSES y de mis intervenciones como concejal. Se van con una buena impresión de cómo estamos llevando adelante la campaña, y de las grandes posibilidades de ganar la elección”, afirmó Marcelo Matzkin, anfitrión del evento.

El precandidato de Juntos en Zárate, explicó que “tanto Horacio como Diego tienen para aportar una mirada desde la gestión, de la resolución de los problemas cotidianos de la gente, y hoy Zárate necesita ese modelo que vienen a proponer” a lo que agregó Matzkin: “les conté en profundidad el problema del agua que padecemos y de la inseguridad provocada por la falta de diálogo entre el Municipio y la Provincia.”

Diego Santilli dijo: “Marcelo es un joven de trabajo con dedicación que se esfuerza y para Horacio, para mí y para todo el equipo es un honor y un orgullo que Marcelo tenga la actitud, la voluntad y el compromiso que ha asumido”.

Para finalizar, Matzkin dijo que “vamos a volver a esperarlos luego de las PASO, ya con la unidad del espacio opositor, para brindar alternativas y en el caso de Zárate, un mayor número de bancas para que el caffarismo no cajonee más los proyectos para la gente.”



Marcelo Matzkin, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Matías Ranzini mantuvieron una charla con vecinos.

