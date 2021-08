“Facundo Manes inspira confianza” dijeron desde Juntos #DarElPaso

El precandidato a diputado provincial de Juntos, Claudio Rossi, junto a la actual diputada Sandra Paris brindaron su apoyo a la lista de Facundo Manes y María Elena Gallea a nivel local.

En Zárate, mantuvieron una agenda intensa, iniciaron con un encuentro y posterior conferencia de prensa en el Comité UCR local, luego se trasladaron a la Sociedad Rural sede Zárate, y por último recorrieron una empresa de la Zona.

La precandidata a concejal María Elena Gallea expresó que “éste es un proyecto de construcción colectiva, por este motivo agradecemos la presencia de Claudio en nuestra ciudad, nos permitió mostrarle cuáles son nuestras luchas y nutrirnos de su experiencia en materia de gestión municipal”.

Al tiempo que Rossi explicó que “estamos frente a un radicalismo renovado, con vocación de crecer y hacer que esta ciudad, la provincia y la argentina puedan dar un salto de calidad en materia de políticas públicas”.

“Siempre acompañé al sector productivo, por eso me gusta escuchar las distintas experiencias y trabajos que vienen realizando en cada zona, en esta línea fue muy productivo nuestro encuentro con los integrantes de la Sociedad Rural”, remarcó Rossi, “Luego visitamos a Esteban, el cuenta con un gran empuje siempre buscando modernizar su trabajo y aportando nuevas ideas y herramientas, necesitamos que nuestros productores se sientan acompañados para que vuelvan a trabajar con tranquilidad y no abandonen ese esfuerzo continuo que tienen”, expresó Rossi.

Por su parte la diputada provincial Sandra Paris, quien viene acompañando fuertemente a la lista de Manes-Gallea, comentó que “es muy importante la visita de Rossi a nuestra ciudad, nuestro equipo necesita nutrirse de experiencia en materia de gestión”, al tiempo que se refirió al precandidato Facundo Manes, “con Claudio coincidimos que estamos en tiempos en donde se necesita un líder que nos motive, nos convoque a un desafió superior y en esta oportunidad lo hemos encontrado: Facundo Manes inspira la confianza a toda la comunidad necesita para ir en un camino común”, finalizó.

De los encuentros participaron los precandidatos a concejales Norberto Toncovich, Veronica Berot y Marianela Castiglione.

MANES ACEPTA DEBATIR

El primer precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, le propuso a su contrincante en la interna de Juntos, Diego Santilli, realizar un debate para “intercambiar ideas con el propósito que el electorado escuche las propuestas de la oposición”.

“El modelo kirchnerista tiene que ser derrotado, y la mejor manera de ganarle es ir con una propuesta distinta a la que se planteó en la elección pasada. Tenemos que dar un salto de calidad y por eso tenemos que debatir. Recibí una invitación para debatir con Diego Santilli y acepto. Espero la fecha”, señaló.

Consultado sobre que si quizás Santilli prefería debatir con el oficialismo y no con un rival de la interna de Juntos, Manes insistió en la postura de mantener “un intercambio de ideas” con el exvicejefe de Gobierno porteño que de cara a las PASO encabeza una lista de postulantes en la provincia de Buenos Aires.

