La Junta Electoral oficializó 15 listas

El pasado sábado a la medianoche, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó quince listas para el Partido de Zárate, las cuales ya están habilitadas para competir en las Primarias del próximo 12 de septiembre.

Si bien los frentes ya comenzaron la campaña, faltaba la oficialización de la Junta Electoral. En otras palabras, las agrupaciones más chicas son las que aguardan dicha oficialización ya que la dinámica de presentar avales, de viajar a La Plata, de presentar apoderados y de cumplir con todos los requisitos que estipula la ley electoral, no está tan naturalizado como en otros frentes en los cuales confluyen muchos partidos de extensa trayectoria y con otros aparatos detrás.

La Junta Electoral ha publicado en su página web quince listas en Zárate que competirán en las próximas elecciones primarias. Las mismas, con precandidatos a concejales y consejeros escolares quedaron conformadas de la siguiente manera:

UNION POR TODOS

El partido referenciado en Juan José Gómez Centurión tendrá a los siguientes precandidatos a concejales: Fernando Parente, Yésica Rodríguez, Diego Di Florio, Gabriela Rosana, Eliana Torres, Juan Maidana, Fabiana Martínez, José González y Lilian Henricot. Suplentes; Carlos Ayala, Sabrina Belloso, Maximiliano González, Débora Quiroz, Pablo Tereszczuk, Sabrina González. Consejeros Escolares Titulares: Ruth Bartolini, Julián Parlagreco, Elisandra Borges. Suplentes; Cristian Acosta, Teresa Gómez, Marcelo Benítez.

UNION CELESTE Y BLANCO MAS VALORES

La referente evangélica, Cynthia Hotton presentó a su lista de precandidatos a concejales: Orlando Fernández, Débora Afonso, Nicolás Vega, Verónica Blanche, Daniel Cufré, Johana Duete, Sergio Pacheco, Mariana Cuenca y Ana Díaz. Suplentes; Juan González, Carina Rosales, Leonardo Bello, Silvia Harasymon, Jorge Ríos y Yamila Vela.

-Precandidatos a consejeros escolares: Paola Piñero, Federico Rodríguez y Carina Olano. Suplentes: Jorge Romero, Micaela Fernández y Mauricio Harasymon.

ALIANZA FRENTE VAMOS CON VOS

El ex ministro Florencio Randazzo presentó su lista a nivel local con los siguientes nombres: precandidatos a concejales Zulma De Angelis, Emanuel Gasman Griselda Benicelli, Jorge Dellavedova, Mariana Mosconi, Gonzalo Velazquez, Vanesa Monzón, Mario Velázquez, Soledad López, Franco Galeano. Suplentes: Florinda Giménez, Fabián Melone, Lorena Churruarin, Mario Romero, Belén Bentancour, Gustavo Barco. Consejeros Escolares; Gisela Mercado, Franco González y Carolina Cancinos. Suplentes: Facundo Vera, Yamila Rolón y Lautaro Melone.

-Precandidatos a consejeros escolares: Gisela Mercado, Franco González y Carolina Cancinos. Suplentes: Facundo Vera, Yamila Rolón y Lautaro Melone.

ALIANZA AVANZA LIBERTAD

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert armó un frente electoral que incluye al menos ocho partidos y agrupaciones liberales y de centroderecha. A nivel local, la lista de precandidatos a concejales oficializada por la Junta Electoral lleva los siguientes nombres: Juan Ernesto Lopez, Soledad Zanetti, Elaís Perez, Agustina Perez, Víctor Hugo Gutiérrez, Evelina Zabala, Jonatan Obregon, Flavia Lopez, Enrique Benitez, Norma Samaniego. Suplentes; Valentin Torres, María Alejandra Grecco, Cristian Pérez, María Inés Rodríguez, Leonardo Salerno, Silvina Villasante. Consejeros Escolares titulares: José Luis Gaitán, Juliana Salerno, Martín Bonuccelli. Suplentes; Marisa Obregon, Jeremías Salerno, Estefanía Ruiz.

FRENTE DE IZQUIERDA

En provincia de Buenos Aires, la izquierda conformó una alianza aunque habrá internas ya que otras agrupaciones del arco presentarán sus propias listas. Esta línea lleva a Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Plá (PO) como cabezas de la nómina de precandidatos a diputados nacionales. A nivel local, la nómina se compone de la siguiente manera: precandidatos a concejales Sergio Bonuccelli, Aldana Monje Esquivel, Matías Natali, Maiten Rodríguez Fox, Cristian Osuna, Brenda Pedro, Luis Vites, Lorena Leanza, Alejandro Núñez, María Elena Alcaraz. Suplentes: Gabriel Pérez Russo, Noelia Azcarate, Marcelo Aguirre, Mónica Ponce, Carlos Lezcano y Laura Shon.

Precandidatos a consejeros escolares: Nahuel Illiescas, Sofía Matta y Agustín Rossi. Suplentes: Romina Leanza, Ernesto Núñez y Silvia Rojas.

FRENTE DE TODOS

El kirchnernismo y el Partido Justicialista encabezan el Frente de Todos, que gobierna la Nación y la Provincia. A nivel local, el referente es el intendente Osvaldo Cáffaro, y la lista que conformó para la elección de este año lleva los siguientes nombres: precandidatos a concejales Aldo Morino, Vanesa Palermo, Leandro Matilla, Mónica Cabezas, Ismael Ruiz Díaz, Gabriela Comunello, Alejandro Escobin, Flavia Montivero, Juan Biscardi, Claudia Menéndez. Suplentes: Adolfo Carlés, Belén Rivarola, Fabián Insaurralde, Marcela Acosta, Jorge López y Marcela Prino.

Precandidatos a consejeros escolares: Silvia Fernández Zena, Daniel Poletti y Belén Turello. Suplentes: Nahuel Pinto, Micaela Bera y Gustavo Maidana.

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Este partido decidió competir en solitario en estas PASO y llevará a Víctor Albarracín como diputado nacional y a Carlos Giménez como diputado provincial en la Segunda Sección Electoral. A nivel local la lista se compone de la siguiente manera: precandidatos a concejales Juan Carlos Ibañez Rossi, Jaqueline Yedro, Ramón Tabera, Andrea Marques, Miguel Angel Ferrari, Verónica Herrera, Pablo González, Edith Barbosa, José Centurión, Verónica Vanesa García. Concejales Suplentes; Walter Martínez, Andrea Duvivier, Antonio Ferrari, Tamara Vera, Marcelo Di Virgilio, Claudia Medina.

Precandidatos a consejeros escolares titulares; Silvia Ilharramonho, Julio César Alarcón, Edith Bullosa. Suplentes; Néstor Cáffaro, María Isabel Barrio y Cristian Núñez.

PARTIDO FEDERAL

Precandidatos a concejales: Natalia Jofré, Darío Morales, Mabel Ferreyra, Néstor Urquía, Vilma Mazzola, Claudio Díaz, Micaela Quiroga, Claudio Soler, Gisela González y Jorge Coria. Suplentes: Olga González, Serafín Díaz, Ana Laura Flores, Ruben Ochoa, Pamela Flores y Leonardo Acosta.

Precandidatos a consejeros escolares: María Godoy, Eduardo Fernández y Nadia Flenche. Suplentes: Ricardo Sandoval, María Inés González y Gabriel Pineda.

PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

La Lista 314 A del Partido “Principios y Valores” y el Partido Republicano Federal que lleva como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presentó una lista de precandidatos a concejales en Zárate. La nómina se compone de la siguiente manera; Precandidatos a concejales titulares; Juan Carlos Velázquez, Verónica Ojuez, Pablo Villarruel, Romina Floux, Héctor Acosta, Adriana Belochio, Osvaldo Ramirez, Mirna Marquez, Juan Villanueva, Julia Matavos. Suplentes; Alejandro Guzman, Sara Podestá, Maximiliano Marcolin, María Victoria Acuña, Jorge Horacio Henricot, Valeria Gigena.

Precandidatos a consejeros escolares titulares: Sebastián Coronel, Alejandra Gonzalez, Carlos Camejo. Suplentes; Cristina Mariela Perez, Dylan Coronel, Susana Mabel Espíndola.

PARTIDO VOCACION SOCIAL UNITE POR BUENOS AIRES

Precandidatos a concejales titulares: Romina Zografos, Marcelo Stenezza, Ayelén Anrique, David Nieves, María Esther Silva, Gonzalo Escudero, Rocío Peralta, Rubén Ochoa, María González, Fernando Repeto. Suplentes; Patricia Ballesteros, César Repeto, Karina Ruiz, Adrián Zografos, Teresa Dellantonio, Héctor Medrano.

Precandidatos a consejeros escolares titulares: María Belén Kuster, Cristian Santa Cruz, María Soledad Viera. Suplentes; Braian Bellofiglio, Gimena Vera, Franco Aguirre.

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

Precandidatos a concejales titulares: Melina Mendoza, Pablo Van Pamel, Gabriela Becattini, Bernardo Morresi, Melisa Soledad Ramírez, Carlos José Acosta, Mailén Tamara Fernández, Juan Pablo Godoy, María Jesús Fernández, Brian Ríos. Suplentes; Julieta Parula, Esteban Ramón Vallejos, Mariela Echenique, Miguel Mauro Pucheta, Stella Maris Burgueño, Walter Daniel Guerrero.

Precandidatos a consejeros escolares titulares: Luna Charles Vrancken, Cistian Borba, Azul Maite Van Marrewijk. Suplentes; Federico Montiel, Jazmín Van Marrewijk, Alejandro Galiano.

El domingo 12 de septiembre se realizarán las primarias.

La Junta Electoral de la Provincia oficializó 15 listas en Zárate con precandidatos para las PASO.

Cuatro listas de Juntos

JUNTOS- Lista “DAR EL PASO”

Es la lista que apoya a Facundo Manes. Se referencia en la diputada provincial Sandra Paris, y es la lista oficial del comité local de la Unión Cívica Radical.

-Precandidatos a concejales: María Elena Gallea, Norberto Toncovich, Verónica Berot, Jeremías Conti, Marianela Castiglione, Néstor Rigoni, Daiana Ríos, Facundro Scruglie, Laura Ogallar y Carlos Rodríguez. Suplentes: Flavia Scolieri, Horacio Videla, María Silvina Paiz, Carlos Baigorria, Susana Di Filippis y Damián Giorno.

-Precandidatos a consejeros escolares: María Silvina Román, Pedro Ríos y Paula Laprebende. Suplentes: Julián Sanabria, Nerina Costa y Osvaldo Tesoro.

JUNTOS- Lista EVOLUCIÓN “9F”

También apoya la precandidatura de Facundo Manes y está compuesta por radicales independientes y otros vecinos que no presentan afiliación partidaria.

-Precandidatos a concejales: Luis Ranelucci, María del Carmen Núñez, Julián González Lartigue, Lorena Artigue, Adolfo Herbst, María de Jesús Mancuso, Guillermo Cracco, Nadia Mata Núñez, Alberto Crajevich, Claudia Neira. Suplentes: Alan Mata Núñez, Marta Schwanek, Julio García, Susana Acosta, Miguel Angel Núñez y Rosana Rannelucci.

-Precandidatos a consejeros escolares: María Cristina Berra, Agusto Manzi y Susana Panciroli. Suplentes: Diego Ibar, Myriam Castaño y Hugo Ballerini.

JUNTOS- Lista 2 “B”

Es la lista de afiliados y simpatizantes del Pro, además de otros independientes, que apoyan la precandidatura del ex vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli.

-Precandidatos a concejales: Marcelo Matzkin, Alejandra Lozano, Alejandro Cracco, Victoria Semería Olmos, Ignacio Olivera, Elizabeth Rodriguez Schatz, Roberto Bochini, Marisa De Silva, Mario Espinosa, Blanca Di Giuseppe. Suplentes: Juan Andrés Treffinger, Vanina Castro, Huro Goris, Julieta Parada, Roberto Castell, Stella Maris Fonseca.

-Precandidatos a consejeros escolares: Liliana Cerrini, Lautaro Presenza y Silvia Pedrozo. Suplentes: Sergio Rodríguez y Sandra Mussi.

JUNTOS- Lista 1 “A”

Esta otra lista competirá en internas con la Lista 2 B ya que también apoya la candidatura de Santilli. Está compuesta, a nivel local, con los siguientes nombres:

-Precandidatos a concejales: Eduardo Finkel, Sandra Mauricio, Sebastián Solfa, Carolina Huggenberger, Ezequiel Leiva, Patricia Carrizo, Néstor Torres, Brenda Quiroz, Carlos Mac Lean, Luciana Benitez, María Lanza, Pablo Guerrero Alvarez y Leila Airala.

-Precandidatos a consejeros escolares: María Rosa Lanza, Pablo Alvarez Guerrero y Ana Airala. Suplentes: Eugenio Fernández, Sofía Manattini y Angel Aragoita.

Comparte esto: Twitter

Facebook