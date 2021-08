La ocupación de camas de pacientes Covid en el distrito es menor al 34%

En la mañana de ayer, se llevó a cabo en la plaza de barrio Matadero una nueva edición del Plan Detectar, donde el secretario de Salud, Marcelo Schiavoni, brindó detalles sobre la situación epidemiológica en el distrito y el avance de la campaña de vacunación.

Según indicó el funcionario, “la situación epidemiológica sigue estable, la ocupación de camas de internación Covid es menor al 34% en las clínicas y el hospital también está tranquilo. El CEDA está sin pacientes”.

Parte de esa estabilidad del sistema sanitario y de los índices de contagio tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación contra el Covid 19. En este marco, Schiavoni sostuvo que en los últimos días el vacunatorio del Club Pellegrini “tuvo poco trabajo” dado que desde la plataforma que administra las aplicaciones de las vacunas no se asignaron turnos, por lo cual se debió trabajar con vacunación libre.

Por otra parte, también comentó que el vacunatorio ubicado en la Unidad Vecinal de Villa Carmencita “está funcionando muy bien, en un lugar mucho más amplio, más cómodo”.

En la misma sintonía, agregó que “todos aquellos que tienen primeras dosis aplicadas y no han recibido el turno para la segunda dosis, pueden consultar en los vacunatorios, porque en Villa Carmencita vimos que está la turnera asignada y muchos vecinos no recibieron la notificación por la plataforma, que eso depende de la Provincia. Aquellos que lleven más de un mes se pueden acercar al vacunatorio y consultar, porque a veces tienen el turno asignado y no llegó la notificación”.

“Estamos llegando al 100% de la población que tiene intenciones de vacunarse, no la población objetivo que hay un 30% que no se ha querido vacunar. Estamos esperando la semana que viene a que se pueda reforzar la segunda dosis de Sputnik V que fue el principal déficit. Si nos proveen las vacunas Sputnik o Covishield, que están homologadas para la segunda dosis de Sputnik, empezamos a cumplir el objetivo de la segunda dosis en toda la población”, agregó el funcionario.

Por otra parte, Schiavoni se refirió al anuncio realizado por el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco quien, en torno la extensión de la atención al público, indicó que a pedido de los intendentes se va “establecer la obligatoriedad de cierre de las actividades a las 3 de la mañana porque a ellos se les hace difícil fiscalizar”. En esta línea, también sostuvo que la nueva flexibilización “será con un aforo máximo del 70%, con un protocolo a cumplir”, entre ellos la toma de temperatura y síntoma, el uso obligatorio de barbijos y distanciamiento, y la recomendación -no obligación- de que estén vacunados quienes vayan.

“Pedimos colaboración a los que concurren, tenemos que seguir cuidándonos, hay mucha gente que todavía no recibió la segunda dosis y estamos en eso, es la manera de seguir la prevención de esta patología, colaborar cada uno con lo que tiene acceso que es el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos y de parte nuestro seguir cumpliendo y llevando adelante la campaña de vacunación y el Plan Detectar”, expresó Schiavoni.

Operativo del Plan Detectar ayer en la plaza de barrio Matadero.

