María Elena Gallea: “Los concejales de Cáffaro deben abrirse más al debate”

Durante el día de ayer se desarrolló una nueva sesión en el Concejo Deliberante. “Es necesario que nuestra ciudad tenga más voces en el concejo, sino los únicos proyectos válidos serán los del bloque de concejales del Intendente Osvaldo Cáffaro”, expresó la concejal María Elena Gallea, quien encabeza una de las listas de Juntos en las PASO

“Esta oportunidad volvimos a validar nuestra propuesta, definitivamente debemos lograr que el concejo deliberante tenga más voces. Este es el momento de involucrarse, no debemos renunciar a nuestra ciudad, Zárate, Lima y Escalada merecen estar mejor”, enfatizó.

“Hoy sentimos que los proyectos que son de interés de nuestros vecinos quedan en espera, y se tratan las cuestiones que solo le interesa al bloque oficialista”, explicó Gallea y agregó: “Desde Juntos #DarElPaso hemos armado durante estos últimos años equipos para que puedan aportar herramientas nuevas al Concejo Deliberante, y que además partes de los integrantes de esos equipos son personas que integran nuestra lista. Dar el paso, es involucrarse, estamos convencidos que el tiempo es hoy, debemos frenar con este avasallamiento”, enfatizó la primera precandidata a concejal.

“El precandidato a diputado nacional Facundo Manes se involucró en política para cambiar la realidad en la que vivimos, él me representa porque me recuerda cuando tome la misma decisión en el 2017. Sigamos el ejemplo de Facundo, hagamos un Concejo Deliberante de puertas abiertas juntos”, finalizó Gallea.

