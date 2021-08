“Nos toman más que el pelo a los argentinos con la fiesta en Olivos en pleno aislamiento”

Luego del video filtrado a la prensa, donde en julio del año 2020 en pleno aislamiento con prohibiciones para realizar reuniones sociales, la primera dama, Fabiola Yanez y el Presidente Alberto Fernández, realizaron el festejo de cumpleaños de ella con invitados cuando a la población en general se lo prohibía, el precandidato de Juntos, Marcelo Matzkin dijo que en el Gobierno “nos toman el pelo a los argentinos con la fiesta en la quinta presidencial de Olivos en pleno aislamiento”.

“Mientras millones de argentinos no podíamos visitar a nuestros seres queridos, mientras miles de argentinos veían como su economía se derrumbaba con sus negocios y emprendimientos cerrados, el Presidente festejaba un cumpleaños con varias personas. Realmente nos parece una ofensa a todos los habitantes de nuestro país y aunque ahora pida disculpas nada lo exime de su error e incumplimiento de lo que él mismo prohibía”, agregó Matzkin.

El concejal de Juntos se preguntó si ante esta aparición de fotos y vídeos “¿Cáffaro no va a decir nada de la fiesta en Olivos del Presidente y Fabiola siendo que ambos comparten el mismo espacio político?”.

“Situaciones y cosas como estás son las que no se pueden repetir en nuestro país, en una Argentina donde nadie debe de tener privilegios y donde los derechos y deberes son iguales para todos”, finalizó Matzkin.

Marcelo Matzkin, precandidato a concejal de Juntos.

Comparte esto: Twitter

Facebook