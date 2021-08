¿Cuándo elegir tratamiento médico o quirúrgico?

Tratamiento médico y quirúrgico: Parte 1.

Cuando concurre un paciente a la consulta lo primero que definimos es si tiene Sobrepeso u Obesidad según su I.M.C (índice de masa corporal) y así cuando su I.M.C es entre 25 y 29,9 kg/m2 es SOBREPESO y mayor de 30 kg/m2 OBESIDAD.

En el caso de pacientes con Sobrepeso es claro que el tratamiento es seguimiento médico nutricional y/o medicamentoso.

La divergencia es en el caso de la Obesidad ¿Cuál es la mejor elección? Como todo tratamiento para cualquier patología la decisión siempre la tiene el paciente, aquí es donde se explica los beneficios de uno u otro tratamiento y las indicaciones precisas.

El primer escalón de cualquier elección de tratamiento es el CAMBIO EN EL ESTILO DE VIDA, está demostrado que un descenso en el peso del 5 al 10% mejora las enfermedades relacionadas con la obesidad , pero este descenso debe mantenerse durante 5 años para tener un impacto positivo en la salud.

Las indicaciones de tratamiento farmacológico:

-I.M.C mayoro igual a 27 kg/m2 asociado a comorbilidades como Diabetes, Hipertensión Arterial, y Dislipemia (grasas elevadas en sangre como colesterol y triglicéridos) luego de 6 meses que no desciende el 5 al 10% del peso.

-I.M.C mayor o igual a 30 kg/m2.

Lasindicaciones de tratamiento quirúrgico:

-I.M.C mayor a 35 kg/m2 más enfermedades como Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipemia, Hígado Graso, S.A.H.O (Síndrome de Apnea, Hiperpnea del sueño).

-I.M.C mayor a 40 kg/m2

-Edadosea: mayor a 16 años con Estadio de Tanner 4 (Es el estadio de desarrollo madurativo de la diferenciación sexual en la pubertad) hasta los 65 años.

-5años de obesidad con seguimiento médico-nutricional con resultados de tratamiento no satisfactorio.

Hasta aquí es la teoría, pero, en la práctica de nuestro consultorio se entrelazan las decisiones terapéuticas dependiendo de cada individuo y no todos se pueden encasillar según las indicaciones predichas, es un proceso dinámico donde la decisión de la elección es aquella que se adapta mejor para cada paciente.

Los esperamos en nuestro consultorio TISO para evaluar cada caso!

Centro Médico Rawson

Rawson 67, Campana.

#metodotiso – Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad

Dra. Cecilia Lopez @dra_cecilialopez

Lic. Irina Reboni @mireh_salud

Comparte esto: Twitter

Facebook