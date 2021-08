Gallea denunció actos vandálicos contra cartelería política y recorrió el cementerio

El equipo local de Facundo Manes denunció públicamente la ruptura de carteles de la campaña: “no podemos permitir que vuelvan las viejas prácticas de la política”, enfatizaron.

Los miembros de “Dar el Paso”, que tiene como precandidato a diputado nacional a Facundo Manes, denunciaron “campaña sucia” en la ciudad ante los reiterados hechos de vandalismo con los carteles del espacio.

Desde el equipo de Facundo Manes expresaron que “romper los carteles de Facundo y María Elena habla de la pérdida de valores, nosotros preferimos debatir y no destruir. No se puede permitir esta campaña sucia. No nos vamos a quedar callados”.

Estos hechos vienen ocurriendo en otros distritos, La Plata fue el municipio más perjudicado, donde Manes ya realizó la denuncia pertinente. Finalmente, concluyeron: “No nos van a callar y no le van a prohibir a la gente que tenga la posibilidad de elegir a quienes ellos quieran que los represente. Vamos a seguir adelante porque Facundo y María Elena representan el fin de esa política”.

RECORRIDA POR EL CEMENTERIO

La precandidata a concejal María Elena Gallea volvió ayer a recorrer el cementerio local: “debemos tener más voces en el concejo para que el oficialismo escuche los reclamos de nuestros vecinos”, enfatizó.

La primera precandidata de Juntos #DarElPaso María Elena Gallea, y el precandidato Norberto Toncovich, comentaron que “es muy triste el estado del cementerio, cientos de vecinos en el día de ayer nuevamente se encontraron con una importante cantidad de hechos vandálicos con bóvedas y nichos destrozados”.

“No dudamos del enorme trabajo de los empleados municipales, pero sin recursos y sin una seguridad de noche, el municipio no puede brindar respuestas”, y agregaron: “A la situación de tristeza que vivimos todos los efectos de la pandemia, a cientos de vecinos se le sumó el dolor de ver destrozados el lugar de descanso de los restos de cada familiar”, a lo que explicaron, “hay familias que decidieron poner rejas en sus bóvedas, es algo increíble”.

“Desde nuestro bloque hemos presentado proyectos en el Concejo Deliberante para que se revea dicha situación, pero el cementerio no está en la lista de prioridades de la gestión del Intendente Caffaro, entre el 2020 y 2021 presentamos cuatro proyectos, pero los concejales del Intendente carecen claramente de empatía”

Por último, comentaron que “vamos a apelar a los sentimientos de los funcionarios responsables y al del Intendente, esto no se trata de una obra más, se trata de acompañar desde el lugar que corresponde a cientos de vecinos dolidos por el estado de abandono y la falta de seguridad que tiene el cementerio local, debemos recuperar el valor del respeto”.

María Elena Gallea criticó ayer durante la recorrida “el abandono del cementerio”.

Cartelería dañada frente a la cancha de CADU. “Recuperemos el valor del respeto”, dijeron desde Juntos #DarElPaso.

Comparte esto: Twitter

Facebook