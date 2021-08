Gallea recorrió la fundación Akamasoa

La primera precandidata a concejal de Juntos e integrante del equipo de Facundo Manes en Zárate, Lima y Escalada, María Elena Gallea, junto al precandidato Norberto Toncovich, recorrieron la fundación Akamasoa Argentina.

Al respecto, Gallea explicó que “tal cual nos expresaron y figura en sus redes sociales, Akamasoa significa en lengua malgache Buenos Amigos. Este nombre nos define, somos y queremos ser buenos amigos. Porque no trabajamos por el más débil y desprotegido, sino juntos, con el más débil y desprotegido. Encontrándonos, unidos en una causa común. Sin someternos a ideologías, ni a prejuicios. Buscamos convivir en paz, con más dignidad, más justicia, más trabajo, más humanidad. Nuestro abordaje comienza mediante la prevención, tratamiento y recuperación de niños desnutridos, fortaleciendo en simultáneo a la madre de cada uno de ellos y brindando a todo el núcleo familiar herramientas, conocimiento y educación para que sean artífices de su propio destino, y no destinatarios de acciones asistencialistas”.

Al tiempo que Gallea analizó que“la desnutrición en Zárate, Lima y Escalada es una realidad y ocultarla es un grave error. Desde este lugar asisten dicha problemática con distintas temáticas, una de ellas es trabajar y generar ingresos desde el reciclado, también con la coordinación de CONIN realizan capacitaciones y trabajos en materia de huertas para generar sus propios alimentos “.

Por otra parte, señaló que “es necesario que sigamos trabajando sin bajar los brazos, no podemos perder la esperanza, tenemos que volver a lograr la empatía de todos tal cual lo expresa Facundo Manes”, a lo que agregó: “el tiempo es hoy, no perdamos la oportunidad de cambiar nuestra realidad”.

Además, Gallea se refirió a los avances que trabaja dicha fundación en materia de sustentabilidad: “Vale destacar la capacitación con elementos reciclados en un 90 % aproximadamente para la creación de termotanques solares, que permitieron que 60 familias de Lima cuenten con agua caliente”, enfatizó.

“No nos quedan más que palabras de agradecimiento, e invitamos a todos los vecinos de Zárate, Lima y Escalada a visitar dicha fundación. Entre todos podemos cambiar de verdad muchas realidades”, finalizó Gallea.

Participaron de la recorrida los precandidatos a concejales Jeremías Contí, Marianela Castiglione y parte del equipo de la juventud de Juntos #DarElPaso.

