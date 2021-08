No se descartan nuevas aperturas de actividades

La subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, ratificó ayer que existe una “baja sostenida de casos de coronavirus desde hace trece semanas” y consideró que ese registro obedeció al “éxito de la campaña de vacunación” y, por eso, a partir de ahora es posible “pensar en nuevas aperturas”.

La funcionaria entendió que hay que “mantener las precauciones” y continuar “siendo cautelosos respecto a la evolución de la pandemia porque hay variantes circulando”.

LAS MEDIDAS ACTUALES

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires implementó días atrás nuevas medidas sanitarias ante la baja sostenida de los contagios por coronavirus, con la habilitación de la atención al público en bares es hasta las 3 de la madrugada y el permiso para eventos de hasta 1000 personas al aire libre.

Además, la nueva flexibilización “es con un aforo máximo del 70%, con un protocolo a cumplir”, entre ellos la toma de temperatura y síntoma, el uso obligatorio de barbijos y distanciamiento, y la recomendación -no obligación- de que estén vacunados quienes vayan.

También se habilitaron las visitas a los geriátricos y hogares de residencia de la provincia de Buenos Aires, donde sus residentes y trabajadores “estén completamente vacunados”.

En tanto, el Gobierno dispuso que está permitida en todo el territorio nacional la práctica de “deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados”; como así también los “cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70 por ciento”.

Las reuniones sociales en domicilios particulares ahora pueden ser de “hasta 10 personas si se hacen en espacios interiores, y de hasta 20 si se realizan al aire libre”.

En espacios abiertos, se autorizó la “realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo con los protocolos y normativa vigentes”, en transportes que permitan mantener “ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada”.

Además, las reuniones y actividades en espacios públicos pueden ser de hasta 100 personas, aunque “la autoridad jurisdiccional podrá disminuir el aforo” establecido “según los parámetros epidemiológicos y sanitarios”.

En tanto, permanecen suspendidos en todo el país los eventos masivos capaces de producir una concentración mayor a 1.000 asistentes.

NO HAY MAS SISTEMA DE FASES

Desaparecieron las fases de alto medio y bajo riesgo sanitario epidemiológico. Ya no hay más fases 2, 3 y 4 y solamente son: una fase en general, que hoy en día aplica a toda la provincia y una fase de reserva que es la llamada fase de alarma epidemiológica, que hoy no está vigente por la mejora en los índices sanitarios.

Para que un municipio entre en fase “de reserva”, debe tener el 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas y evidenciar, en este mismo indicador, un crecimiento del 20% o superior de una semana a la otra.

Ampliación de capacidad en trenes y colectivos

El Gobierno hizo oficial ayer la ampliación de la capacidad máxima de pasajeros habilitada en los trenes y en los colectivos de media y larga distancia.

Según lo comunicado en la nueva resolución, a partir de ahora los colectivos de las categorías “Común”, “Común con Aire” y “Semi Cama” estarán habilitados a tener una ocupación de hasta el 80% de sus asientos. Sumado a eso, los vehículos de categorías “Cama Ejecutivo” y “Cama Suite” estarán habilitados a prestar sus servicios con plena ocupación de sus asientos.

Por otra parte, los trenes interurbanos estarán autorizadas a ocupar un 20% más el espacio de sus vagones respecto a las últimas medidas de protocolo sanitario. De esa manera, el servicio de teneres interurbanos podrá operar a una capacidad del 80% de su espacio disponible.

A pesar de la flexibilización de las restricciones en los servicios de trenes y colectivos, la resolución del Boletín Oficial advierte que deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos. En ese sentido, la resolución advierte que los operadores se verán obligados a extremar activamente los recaudos para prevenir la propagación del coronavirus.

Además, desde el Ministerio de Transporte hicieron énfasis en que la nueva medida es pertinente en relación a la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país.

Comparte esto: Twitter

Facebook