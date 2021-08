Hay sólo 8 pacientes internados con Covid

Un nuevo operativo de abordaje sanitario se llevó a cabo en la jornada de ayer en el Parque Norte, donde distintos vecinos de los vecindarios aledaños pudieron acercarse a realizarse testeos o evacuar sus dudas acerca del Covid 19.

LAS TAREAS EN EL ABORDAJE SANITARIO

Con respecto a las tareas del abordaje sanitario, Mattei comentó: “No sólo estamos haciendo el Detectar, que venimos haciendo desde hace tres meses ya, sino que también estamos con tests rápidos de HIV y Sífilis. Tenemos una obstétrica para el control de embarazadas y vacunación. Venimos haciendo mucho hincapié en la salud no Covid, estamos teniendo en la Argentina casos de tos convulsa o coqueluche, que es una enfermedad vieja que se da en los más chicos y puede llevar a la muerte. No es para alarmar, sino para tomar conciencia de que hay que vacunarse y que los chicos que el año pasado no tuvieron acceso a la vacunación se acerquen a los centros de salud o las unidades móviles”.

POCOS INTERNADOS: “UN DATO MUY POSITIVO”

“Tenemos una cantidad de 16 casos positivos el día de hoy, 13 de Zárate y 3 de Lima, con lo cual los casos siguen bajando”, dijo la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei.

La funcionaria también detalló lo que presentó como un dato “muy positivo” y es que al día de ayer había sólo 8 pacientes internados con diagnóstico positivo de Covid 19, de los cuales sólo 3 se encontraban en terapia intensiva. “Esperamos que se recuperen pronto”, añadió.

CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19

Con respecto al Plan de Vacunación explicó: “Llevamos un total de 111.973 entre primeras y segundas dosis, de las cuales 79.346 son primeras dosis y 32.627 segundas dosis. Se nota la vacunación en el impacto de las camas, seguimos instando a que la gente se vaya a vacunar”. En esta línea, recordó que los mayores de 18 años pueden acceder a la vacunación libre, mientras que los menores de 18 años deberán hacerlo con turno.

DESCENSO DE CASOS

De acuerdo con lo informado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, desde hace 13 semanas, Argentina registra un descenso sostenido en los casos de coronavirus. a la semana epidemiológica 34 -que se encuentra en curso-, se observa una reducción de más del 85% del número de infectados entre el pico del mes de mayo y la semana pasada.

Así, mientras que en la semana epidemiológica 20 –la de mayor cantidad de infectados– llegó a los 225.504 casos según fecha de inicio de síntomas; la semana pasada el número alcanzó los 32.476. Esto implica una reducción de más del 85%.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, los casos están disminuyendo en la mayoría de las regiones del país. Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.791 casos, se registra un descenso sostenido. De esta manera, el promedio diario en junio fue de 20.116; en julio, de 13.264; y en lo que va de agosto, de 6.922.

También es la 11ª semana de baja del número de internaciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) a raíz del COVID-19 y es la 11ª semana de descenso consecutivo de cantidad de muertes a causa de la enfermedad.

Aldo Morino, primer precandidato a concejal del Frente de Todos, dialoga ayer con la Dra. Lorena Mattei.

El nuevo operativo se desarrolló ayer a la mañana en Parque Norte.

