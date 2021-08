“Nos merecemos vivir mejor, no perdamos la esperanza”

La precandidata a concejal María Elena Gallea se encuentra recorriendo la ciudad juntos a su par Norberto Toncovich: “debemos poner un freno al abandono que está sufriendo nuestra ciudad, los vecinos están cansados de reclamar y no ser escuchados”, expresó.

“A lo largo de estos años hemos presentado un número importante de proyectos en el Concejo Deliberante, pero necesitamos dejar de ser minoría para que la voz de todos los vecinos sea escuchada”, enfatizó Gallea.

“Tal cual lo expresa nuestro precandidato a diputado nacional Facundo Manes, no debemos perder la esperanza, nos merecemos estar mejor, y podemos estar mejor”. A lo que Gallea sumó: “para cambiar esta realidad, nos debemos involucrar todos”, “hoy no solo les estamos pidiendo que nos acompañen, sino también que sean parte de este cambio”, “el mismo no lo va hacer una sola persona, lo vamos a hacer entre todos”, finalizó.

El equipo local de Facundo Manes se encuentra recorriendo distintos puntos de nuestra ciudad: “los problemas son similares en todos los barrios, la falta de agua, cloacas, la inseguridad, entre otros”, dijeron.

Comparte esto: Twitter

Facebook