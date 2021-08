Cooperativas de reciclado reclaman un programa de gestión de residuos

Las únicas dos cooperativas de trabajo dedicadas al reciclado, “La Esperanza “Sur” y “La Esperanza Norte” reclaman que en Zárate se cumpla con lo establecido en la ley provincial 13592, que prohíbe en territorio bonaerense el uso de bolsas de polietileno y plástico que son entregadas en supermercados, autoservicios y comercios en general.

A su vez que el Municipio ocupe un “rol de liderazgo activo” para poner en marcha la Gestión Integral e inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos (GIIRSU),

En este sentido, piden que se ponga en funcionamiento la ordenanza 4686 aprobada en el Concejo Deliberante, que crea la “Mesa de Gestión del Programa GIRSU”, establecida en art.7 de la ordenanza 4686; y “colabore con el fortalecimiento de las cooperativas para que estas puedan brindar un servicio adecuado a los generadores especiales, y podamos vivir dignamente”, establece el comunicado de las cooperativas.

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

A finales del año pasado el Ejecutivo municipal inició una disputa legal para que el predio donde actualmente se sigue arrojando la basura a cielo abierto, se habilite para que avance la construcción de un relleno sanitario. Recién el mes pasado se “levantó” la clausura judicial que pesaba sobre el predio pero la discusión de políticas públicas en materia ambiental sigue siendo una deuda; ya que no hay separación en origen de los residuos, camiones volquetes tiran restos de escombros y poda en la zona rural, proliferan basurales en distintos puntos de la ciudad y no se aplicó, en líneas generales, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos generado por la Ordenanza 4686, de diciembre de 2018.

Decenas de cooperativistas asistieron aquella tarde al recinto del cuerpo deliberativo ya que, finalmente, los recicladores urbanos tendrían un marco regulatorio para su actividad, junto con otras acciones como la conformación de una mesa de gestión con representantes de las cooperativas, el establecimiento de puntos verdes en la trama urbana y la obligación de la empresa recolectora de diagramar un servicio diferenciado para residuos reciclables.

En febrero del 2019 se esperaba la puesta en marcha del programa donde establecía el mes de abril como el plazo para la aplicación de la clasificación y separación obligatoria en origen de los residuos sólidos urbanos del Partido de Zárate en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU). Pero nada ha ocurrido.

El 2020 con la pandemia tampoco fue el turno de la separación de residuos y a mitad de 2021, tampoco parece ser éste el año o, por lo menos, se podría afirmar que se perdieron semanas valiosas para la conformación de una “Mesa de Gestión”. Dicha mesa, se iba a componer de Cooperativas de Recuperadores Urbanos, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la problemática de residuos, y por representantes de las diferentes áreas del Departamento Ejecutivo Municipal que se relacionen con esta problemática a definir vía reglamentación de la presente y expertos en la temática de Universidades Públicas Nacionales con las que la Municipalidad tiene convenio.

Además, iba a incorporar a dos representantes del Concejo Deliberante, uno por el oficialismo y otro por la oposición. “La Mesa de Gestión de RSU trabajará en la reglamentación de la presente ordenanza estableciendo las diferentes estrategias de recolección diferenciada, fijando de acuerdo a cada zona las frecuencias y metodologías de recolección para cada tipo de residuos, así como la forma pertinente para disponer residuos voluminosos. Así elaborará propuestas y políticas públicas en torno a las temáticas, así como todas las estaciones de reciclado barriales o puntos verdes barriales fijos y/o móviles que resulten necesarias para optimizar la logística de captación y revalorización de los residuos reciclables, donde los vecinos podrán acercar personalmente sus residuos reciclables”, establece el artículo séptimo de la Ordenanza 4686.

OTROS RECLAMOS

En una larga lista de reclamos para mejorar las condiciones laborales de los recicladores, los cooperativistas también piden construir una planta de separación adecuada en terreno de Concaro, operada por las cooperativas de reciclado locales para generar puestos de trabajo genuinos en la gestión de podas, volquetes, compostera y vivero municipal.

Finalmente también piden realizar campañas de educación ambiental para educar e informar a la comunidad sobre el funcionamiento y avances del sistema GIIRSU y erradicar los microbasurales de la ciudad.

CONCENTRACION DE COOPERATIVISTAS

“Somos unas 400 familias que vivimos de vender reciclables que buscamos en la basura. Y el total captado no llega a 40 toneladas por mes. Pero el municipio genera 3 mil toneladas al mes que entierra, de las cuales 1100 toneladas son materiales reciclables que siguen arrojándose a cielo abierto en el predio de Concaro. Ese volumen podría recuperarse, brindando recursos y dignificando a estas 400 familias; alargando también la vida útil del relleno sanitario”, concluye el comunicado de las cooperativas, que tienen el apoyo de la ONG Zárate Recicla y de la Fundación Enlaces, entre otras ONGs.

En el día de hoy ambas cooperativas se concentrarán en Arribeños y 7 de Julio, a las 10 horas, para informar sobre estos reclamos a la población en general y no descartan para la semana próxima una movilización palacio municipal.

Comparte esto: Twitter

Facebook