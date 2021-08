Hay circulación comunitaria de la variante Delta pero sin aumento de casos de Covid

Mientras se sigue el alerta ante posibles casos de la variante Delta del Covid-19 que es más contagiosa, el parte oficial de ayer confirmó la detección de 27 nuevos casos de Coronavirus, de los cuales 26 corresponden a Zárate y 1 a Lima. No hubo muertes.

Además, se informó que 7 pacientes fueron dados de alta, se reportaron 160 eventos sospechosos y se descartaron 160 tras conocerse los resultados de laboratorio.

En la actualidad, Zárate tiene 655 casos positivos y se desde el inicio de la pandemia hubo 15.648 contagios, 14.432 recuperados y 381 fallecidos.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 151 muertes y 6.847 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos en el país desde que comenzó la pandemia aumentó a 5.161.926, mientras que los fallecimientos son 111.117.

De miércoles a jueves fueron realizados 104.832 testeos, con un índice de positividad del 6,53%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 21.718.507 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

A la fecha, se registran 212.064 casos positivos activos en todo el país y 4.838.745 recuperados y de acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 2.952 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 47% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 48,4%.

POR PROVINCIA

De los 6.847 nuevos contagios notificados de ayer, 1.694 son de la provincia de Buenos Aires, 333 de la ciudad de Buenos Aires, 196 de Catamarca, 134 de Chaco, 174 de Chubut, 15 de Corrientes, 934 de Córdoba, 176 de Entre Ríos, 98 de Formosa, 91 de Jujuy, 112 de La Pampa, 102 de La Rioja, 218 de Mendoza, 150 de Misiones, 105 de Neuquén, 169 de Río Negro, 189 de Salta, 920 de San Juan, 108 de San Luis, 29 de Santa Cruz, 371 de Santa Fe, 167 de Santiago del Estero, 21 de Tierra del Fuego y 341 de Tucumán.

En Zárate todavía no fueron detectados casos de esta nueva cepa.

Variantes que circulan

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, aseguró ayer que en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) existe una circulación comunitaria de la variante Delta, pero no hay un “aumento de casos vinculado a eso”.

“Esta semana identificamos, a través de un estudio epidemiológico junto con la ciudad de Buenos Aires, lo que se podría decir que es el primer caso de circulación comunitaria reportado en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Lanús. “Hay otros casos de CABA que no se encuentra un vínculo con viajeros. Eso nos da la pauta de que ya hay una circulación comunitaria en la zona del AMBA”, indicó el funcionario.

Sobre la preocupación y el alerta asociados a la circulación de la variante Delta, que se caracteriza por ser de mayor transmisibilidad, García sostuvo que es bueno “discutirlo, relativizarlo”.

“Está bueno, por un lado, que siempre nos preparemos para el peor escenario”, dijo y agregó que pese a que ya se observa una circulación comunitaria “no vemos aumento de casos vinculado a eso”.

En este sentido hizo una distinción en lo que se observó en Europa con respecto a la variante y en la Argentina.

“En Europa a las dos semanas desde que se identificaron los primeros casos, empezaron a subir los casos y tuvo lo que se llamó la tercera o cuarta ola. Acá todavía no”, afirmó, lo que atribuyó a “las diferentes vacunas que usamos acá, al momento en que estamos vacunando que es distinto al que se estuvo vacunando allá y a la predominancia de otras variantes en nuestro perfil epidemiológico (la Manaos y la Andina) que en Europa no predominaron”.

