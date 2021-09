Había 900 DNI para entregar pero sólo se retiraron 10

Había 900 DNI nuevos para ser entregados en el Registro Civil local; muchos de ellos se fueron acumulando desde finales del año pasado. Sin embargo, sólo se retiraron 10.

En vísperas de elecciones, la oficina local permanece abierta para entregar estos DNI, fue en este contexto que permaneció abierta el sábado medio día y durante toda la jornada de ayer pero no hubo afluencia de ciudadanos.

En principio, lo que se puso en evidencia es que hubo una falta de información de parte del gobierno provincial a las personas que iniciaron su trámite debido a que no les comunicaron que debían pasarlo a buscar por la oficina local. De lo contrario, no se explica el por qué de tantos documentos sin retirarse.

Por otro lado, había documentos nuevos que fueron tramitados en un operativo reciente, del mes pasado, en el Centro Entrerriano. Todas esas personas estaban esperando que el DNI les llegue a su domicilio pero se encuentran en la oficina local del Registro Civil.

En cuanto a lo estrictamente eleccionario, se desconoce si esas personas pudieron votar igual con el anterior documento o si perdieron la oportunidad de emitir su voto debido a tal contratiempo administrativo.

No obstante, todas las personas que tramitaron su DNI y que aún no fue recibido en sus domicilios, podrán acercarse a la oficina local para certificar si está allí. El Registro Civil se encuentra ubicado en 19 de Marzo 147, y abre de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

