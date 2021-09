“El domingo ganó la esperanza”

La diputada provincial Sandra Paris, quien acompañó a Facundo Manes y María Elena Gallea en la campaña electoral de Juntos, evaluó los resultados de las PASO. “Ahora, Juntos será una coalición con distintas identidades”, remarcó.

La legisladora explicó que “hay una coalición que trabaja junta más allá de sus diferencias, tenemos un mayor equilibrio ahora, creo al igual que Manes que si no hacíamos este espacio, se perdía con el Frente de Todos en la provincia y también en nuestra ciudad, teníamos que ampliar la coalición”, y enfatizó, “el cuarto oscuro por un lado, proyectó la enorme sombra de un pueblo harto de populismo y de políticas sanitarias infectas y a su vez, lanzó una esperanzadora ráfaga republicana, que opacó el lujurioso sol del frente de Todos”.

Además, Sandra Paris comentó que “Cada voto no es solo un voto, es una madre que se levanta para alimentar a su hijo, un comerciante que tuvo que cerrar su comercio, un enfermero o un médico que ya no están por combatir al Covid, o un joven que no se quiere ir del país, un adulto mayor que antes de morir quiere ver a la Argentina encaminada al futuro”.

Luego París explicó que “en Juntos compartimos valores, educación, trabajo, seguridad y conocimiento, valores que nos permiten crecer, desarrollarnos y alcanzar un horizonte mejor”, “ahora más juntos que nunca debemos trabajar de cara a las elecciones de noviembre, para luego fortalecerse de cara al 2023, porque merecemos vivir mejor”.

Elecciones en Zárate

“Quiero agradecer a los miles y miles de vecinos que acompañaron a las distintas listas de Juntos en Zárate, poniendo su voz en cada uno de los votos, ellos al igual que nosotros piensan que podemos estar mejor en nuestro distrito. Reitero mi felicitaciones a Marcelo Matzkin y su equipo por la elección realizada, y por supuesto a nuestro equipo de #DarElPaso, María Elena Gallea y Norberto Toncovich encabezaron un enorme trabajo militante llegando a cada barrio y cada vecino de nuestra ciudad”, afirmó París.

Por último, comentó que “vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor, potenciar nuestras ideas, desarrollar nuestros sueños, entendiendo y construyendo un mejor Zárate”.

Sandra Paris.

