“Son muy bajos los casos de internación y no hubo fallecidos en los últimos días”

En la mañana de ayer se llevó a cabo un nuevo operativo Detectar en el centro de la ciudad en el marco de una actividad conjunta entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde se practicaron varios testeos a los vecinos que se acercaron a la posta ubicada en Plaza Mitre.

Allí estuvo presente el secretario de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni, quien realizó declaraciones en torno a las tareas desplegadas durante la jornada electoral, donde miles de vecinos se acercaron a distintos establecimientos educativos a emitir su sufragio.

“Agradecemos a toda la población, fue alta la concurrencia a las mesas para una PASO. A pesar de que hubo que respetar los protocolos Covid, gran parte de la población fue a realizar la votación. Desde el área de Salud estuvimos todo el día como soporte por lo que pudiera suceder. El sábado estuvo disponible el Hospital Favaloro para todos los que fueron jefes de mesa y fiscales, para aquel que quería hisoparse. Ayer fue una jornada cívica y agradecemos que podamos seguir desarrollandola y expresarnos de la mejor manera en las urnas”, expresó Schiavoni

EVALUACION DE LA SITUACION SANITARIA

Respecto del balance sobre la situación sanitaria en el distrito, donde los casos positivos de Covid 19 se mantienen en índices bajos, el funcionario expresó: “Estamos muy conformes con el trabajo realizado por todo el equipo de Salud; trabajamos todos de la mejor manera posible. Evidentemente el trabajo que ha realizado el Municipio en algunos casos en conjunto con la Provincia, está dando sus resultados. Ya sea por la campaña de vacunación que se sigue llevando a cabo, ahora con muchas más dosis aplicadas y se ve en los resultados con un promedio menor a los 5 casos por día”.

En la misma línea, agregó que “es una tarea que uno hace en silencio todos los días, el desgaste que sufrieron los agentes sanitarios, desde médicos, enfermeros, choferes, en este año y medio de pandemia, tanto en lo público como en lo privado, no hay que olvidarlo. Estamos contentos de que Zárate tenga esas estadísticas con muy bajos casos de internación y sin fallecidos en los últimos días”.

OTRAS ACCIONES ANTE LA BAJA DE LOS CONTAGIOS

Por otra parte, sostuvo que la baja de la demanda de atención para los casos Covid, permitió que también comenzaran a diagramarse otras acciones para la salud de la población.

En ese sentido, Schiavoni comentó que se encuentran desarrollando programas de diabetes, de enfermedades infecto contagiosas, de transmisión sexual, tabaquismo. Comenzamos a implementar programas de prevención y ayuda, y llegando a los barrios con atención de odontología, pediátrica, como venimos haciendo hace tiempo.

Empezamos a activar mucho lo que es islas, los controles, vacunación Covid, operativos antirrábicos y ahora estamos definiendo los días para ir a hacer castraciones de perros y gatos”.

SEGUIR CUIDANDONOS

Por último, a pesar de que los casos continúan bajos, el funcionario insistió en que “las medidas de prevención son tan importantes como la campaña de vacunación; la distancia social, el tapabocas, son medidas fundamentales. Esperamos que no venga la tercer ola, y si en algún momento llega la cepa Delta vamos a ver cómo responden las vacunas actuales y cómo sigue la evolución de los casos. No nos relajamos con el tema Covid”.

Reportaron 4 casos

en las últimas 24 horas

En la ciudad siguen registrándose una cifra baja de contagios diarios y, segun informaron las autoridades de salud, durante el fin de semana se reportaron 9 casos positivos: 6 el sábado y 3 el domingo.

Mientras tanto, el parte diario oficial de ayer detalló que en las últimas 24 horas fueron informados 4 casos positivos confirmados, 6 recuperados y 35 sospechosos. Al igual que a lo largo del fin de semana, no se reportaron fallecidos por Covid 19.

En la actualidad, son 140 los casos positivos activos, 15.102 los recuperados totales, 389 los fallecidos, sobre un total de 15.631 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 239 muertes y 2.297 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el país acumula un total de 5.226.831 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 113.640.

A la fecha, se registran 34.600 casos positivos activos en todo el país y 5.078.591 recuperados. Desde hace cinco días, la cartera sanitaria no se da a conocer la cantidad de testeos realizados. “Persiste un error de sistema entre la base del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite visualizar los testeos del día. Los equipos de informática se encuentran trabajando para solucionar el inconveniente”, explicaron.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 1.829 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. La cifra más baja desde el 19 de agosto de 2020, cuando se reportaron 1.795 personas en UTI. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 41,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,8%.

por provincia

De las muertes reportadas ayer, 142 son hombres y 96 son mujeres. Buenos Aires, Salta y Neuquén son las provincias que más fallecidos registraron con 80, 22 y 18 muertes, respectivamente. Una persona residente de la provincia de Neuquén fue registrada sin datos de sexo.

De los 2.297 nuevos contagios notificados ayer a la tarde, 675 son de la provincia de Buenos Aires, 199 de la ciudad de Buenos Aires, 73 de Catamarca, 65 de Chaco, 57 de Chubut, 58 de Corrientes, 250 de Córdoba, 101 de Entre Ríos, 27de Formosa, 24 de Jujuy, 29 de La Pampa, 22 de La Rioja, 87 de Mendoza, 14 de Misiones, 33 de Neuquén, 100 de Río Negro, 33 de Salta, 23 de San Juan, 17 de San Luis, 13de Santa Cruz, 82 de Santa Fe, 42 de Santiago del Estero, 8 de Tierra del Fuego y 265 de Tucumán.

En la esquina de Justa Lima y Belgrano se llevó adelante un nuevo operativo Detectar.

Villa Carmencita: por el avance de la vacunación, mejora la situación sanitaria.

