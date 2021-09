PASO: Los votos nulos y en blanco alcanzaron casi el 10% del total en Zárate

En los gráficos que mostraban los frentes políticos locales en sus pantallas, luego de las 21 horas, se distinguía que el voto en blanco, en cuanto a la suma total de votos, ocupaba el tercer lugar luego de las dos fuerzas polarizadas, Juntos y el Frente de Todos.

Cabe mencionar que la Cámara Nacional Electoral (CNE) considera que el voto en blanco es válido ya que “representa una manifestación de la voluntad del elector de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas”. De hecho los “votos en blanco” son parte del cálculo que se hace para calcular el “piso” que deben superar las agrupaciones para continuar su carrera a las legislativas de noviembre.

Y en relación a las tres últimas elecciones primarias, la cantidad de votos en blanco fue dispar; en las primarias para las presidenciales del 2015 los votos en blanco fueron 7775, y representaron el 11,33% del total de los votos emitidos.

En 2017, la cantidad de votos en blanco fueron 6122, lo cual mostró una leve baja. En las legislativas del 2019, los votos en blanco treparon a 7353 y en las elecciones del pasado domingo, 6153, un 9,40%; representando en votos absolutos la tercera opción más votada, ya que Juntos, con sus cuatro listas, obtuvo 25832 votos; el Frente de Todos 18253. Y el tercer frente 3679, la mitad de los votos en blanco.

Los votos en blanco sumados a los votos nulos, representaron el 10% del total de votos emitidos.

SE ELEVARON LOS VOTOS NULOS

Los votos nulos se consignan cuando se utilizan boletas no oficializadas o si, junto a la boleta oficial, se introdujeron objetos extraños, o cuando se insertan boletas de distintas agrupaciones para un mismo cargo, entre otros casos.

En el 2015 los votos nulos fueron de 454; en 2017, 511; en 2019, 529 y en las últimas elecciones 937, representando el 1,43% de los votos totales y con un porcentaje de participación mucho menor que las anteriores elecciones.

RECURRIDOS E IMPUGNADOS

Los recurridos son los votos cuya validez o nulidad fue cuestionada por alguno de los fiscales partidarios. Si en los días posteriores la Justicia electoral considera que son válidos, se los incorpora al escrutinio definitivo.

Cabe señalar que los números oficiales que se están manejando hasta el momento corresponden al escrutinio provisorio y con un 98,59% de las mesas escrutadas.

En tanto, los votos impugnados son aquellos en que las autoridades de mesa consideran que el votante no es el titular del DNI que presenta. Estos votos no forman parte del escrutinio hasta que la Justicia electoral determine su validez.

En total, en las últimas elecciones los recurridos e impugnados, que se contabilizan en el mismo grupo, fueron 37 votos.

Vecinos haciendo fila para votar en la Escuela Secundaria Nº 18.

