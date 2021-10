Se brindaron detalles de la Maratón 10K

En el mediodía de ayer, en las instalaciones del Almacen Cultural Cooperativo, se reali-zó una conferencia de prensa donde se dieron detalles de la organización de la Maratón 10K CEZ, tradicional competencia que lleva a cabo todos los años dicha institución.

Vale recordar que el año anterior no pudo desarrollarse por obvias razones, es que la pandemia del coronavirus provocó la suspensión de casi la totalidad de los eventos de-portivos en el país.

En ésta oportunidad la Coo-perativa Eléctrica de Zárate decidió que la Maratón sea a total beneficio de la Cooperadora del Hospital Zonal Virgen del Carmen.

Fue el profesor Nelson Braillard, miembro del Conse-jo de Administración de Coo-perativa Eléctrica quien dió comienzo a la reunión manifestando que «Se realizará éste domingo en las instalaciones del Club Náutico Zárate.

Y la verdad estamos muy contentos de volver a organizar este evento ya que en 2020 por los motivos que todos conoce-mos no se pudo hacer.

Es más, lo teníamos planificado para los primeros días de éste año pero el advenimiento de las restricciones se tuvo que cancelar y aprovechamos la flexibilización para poder realizar lo que ya teníamos programado.

Serán 10 kilómetros y és-te año es ha beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Regional…»

P: ¿A partir de que hora será la Maratón?

R: «La inscripción será desde las 8 horas y la competencia desde las 10 horas.

Esperamos una gran concurrencia ya que estos dias en los cuales por redes sociales y por los distintos medios se difundió la realización de la Maraton hubo mucha gente tratando de comunicarse con nosotros para poder participar…»

P: ¿Habrá algun recaudo especial? máxime que aun estamos en etapa de cuidados

R: «Sí la cantidad de competidores por ejemplo.

Normalmente nosotros es-tábamos haciendo una Maraton sin límite de inscriptos y éste año lo llevamos a solo 200.

La ubicación de los espec-tadores también estará cuidada y la premiación estaremos haciendo un acto muy chico para evitar lo que sea aglome-ramiento que es lo que no buscamos ya que tenemos perfectamente en claro que estamos dentro de algun tipo de restricción que tiene que ver con lo que ha dejado la pandemia…»

P: ¿Cual será el aporte para la Cooperadora del Hospital?

R: «Normalmente nosotros vamos rotando las instituciones que son beneficiarias, tratamos de que en algunos eventos sean instituciones educativas, comedores, merenderos y éste año optamos por la Asociación Cooperadora del Hospital ya que hacía algunos eventos atras que, si bien veníamos trabajando con ellos y apoyándolos, creímos que era el mo-mento para que volvieran a recibir la recaudación de ésta Maraton…»

Nelson Braillard

Nelson Braillard, Diego Marquine, Mirta Giordano y Marita García

«Será con un límite de 200 competidores»

El profesor Diego Marquine es el coordinador de eventos deportivos de Cooperativa Eléctrica.

En especial ha trabajado mucho en cada Maratón que la entidad cooperativa de la ciudad organizó.

En diálogo con los distintos medios de prensa de la ciudad, Diego Marquine indicó lo siguiente:

«Ha diferencia de la característica que tenía las otras Maratones, en éste caso será de 10 kilómetros, como dijo Nelson con un cupo de 200 participantes de los cuales los 100 primeros inscriptos tendrán una remera de recuerdo.

Las inscripciones comenzarán a las 8 horas y la largada a las 10 horas por lo cual le pedimos a todos los participantes que lleguen temprano para poder estar dentro de los 200 anotados.

La carrera tendrá un circuito sobre costanera, serán dos recorridos de 5 kilometros, o sea dos ída y vuelta en costanera llegando a la rotonda que está en portería del Club Náutico Zárate.

La concentración y la inscripción será en la zona de galpón de botes del Club Náutico Zárate.

Las categorías como en otras ediciones es para varones y mujeres, capacidad motora y grupos etarios cada diez años…»

P: ¿Las inscripciones serán el mismo día de la carrera o pueden anticiparse y anotarse online en los días previos?

R: «Decidimos para que todos tengan la misma igualdad se deban inscribir el día de la prueba. Como la inscripción tiene un valor de 500$ no se hizo nada anticipado ya que era más complejo efectuar el pago. Lo va a recaudar la Cooperadora del Hospital ese mismo día…»

P: ¿También será caminata o solo competitiva?

R: «En sí es una única distancia. Este año decidimos hacer los 10 kilómetros por el tema de restricciones no será algo tan multitudinario por eso no vamos a sumarle la de los 3 kilómetros. Solo la prueba de 10 y logicamente quien quiera hacerla caminando y en forma participativa también puede hacerlo…»

Diego Marquine

«El dinero recaudado nos servirá mucho»

En representación de la Asociación Cooperadora del Hospital de Zárate estuvieron presentes ayer las señoras Mirta Giordano y Marita García.

Mirta Giordano manifestó ante los periodistas que «Es un placer estar aquí para difundir algo que es muy significativo para nuestra institución. Ustedes saben que en tiempo de pandemia la casa grande que es el Hospital Virgen del Carmen tuvo que tener sus puertas abiertas a todo el que lo necesitara. Si bien los profesionales de la salud de primera línea han respondido con lo que podía y mucho más, nos hacian falta cosas. Y esta gente de Cooperativa Eléctrica a quien queremos agradecer a su presidente Jose L. Mangini, a Nelson que siempre le decimos que nos tengan en cuenta cuando organizan algo y la verdad estamos muy satisfechos de nuestra parte. El dinero recaudado nos va a servir mucho, tenemos muchas necesidades desde insumos más económico hasta la aparatología pero en éste caso, la aparatología buscaremos la ayuda de las empresas…»

Mirta Giordano

