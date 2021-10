Confirman un «pequeño» aumento de los casos de Covid en los últimos días

En la mañana de ayer, el Dr. Ariel Braida, integrante del Consejo Asesor de Salud Municipal, brindó detalles sobre la situación epidemiológica en el distrito y confirmó que en los últimos días se registró un aumento en la cantidad de casos, comparando con semanas anteriores.

“De tres o cuatro casos promedio que veníamos teniendo por día, esta semana hubo entre 8 y 10 casos. Uno mira con atención eso, tiene que ver con la circulación de gente en las últimas semanas, con el Día de la Madre y el fin de semana largo. Se esperaba este impacto en los números”, dijo Braida.

En la misma línea, el médico epidemiólogo amplió y detalló que “ha habido un pequeño aumento que nos llama la atención y nos obliga a ver la semana que viene si la tendencia continúa o se aborta. Se tomaron algunas decisiones a nivel provincial como la eliminación del criterio clínico epidemiológico, donde aquellas personas que tenían pérdida del olfato y del gusto se las tomaba como positivo; esta semana cambió eso y se los hisopa igual”.

Ante la aparición de casos de variante Delta en distintos municipios, Braida indicó que se trata de una situación esperable de acuerdo a lo ocurrido en otros países. “Esperamos que el impacto de la cantidad de casos sea mitigado por la campaña de vacunación y hasta el momento viene sucediendo eso”, indicó.

TAMBIEN EN EL PAIS

La cifra no llama la atención si se la compara con la que se registró tiempo atrás, pero no deja de ser una alerta. En la última semana la cantidad de contagios por COVID-19 aumentó un 32%.

Este incremento, que se dio en 15 de las 24 provincias, coincide con la mayor flexibilización permitida por el Gobierno nacional, que incluye medidas como el retorno del público a las canchas, la reapertura de los boliches y hasta el fin de la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios abiertos en la medida que no se haya una aglomeración de gente.



Dr. Ariel Braida.

