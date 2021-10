Espert y Piparo visitaron Zárate y Campana

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Piparo recorrieron el sábado Zarate y Campana, acompañados por los candidatos a diputados bonaerenses por tercera sección Nahuel Sotelo y Constanza Moragues Santos, y los candidatos a concejales de Zarate Marcelo Gómez y de Campana Diego Sarna.

Espert arribó a Campana durante la mañana, donde mantuvo una reunión con la Unión Industrial de Campana. Allí pudo dialogar con algunos empresarios locales. Luego, en el mediodía, comenzaron una recorrida por comercios ubicados en la Avenida Roca.

Más tarde, participaron de una reunión con gente de la UTA. Finalmente, almorzaron en el local partidario con vecinos y prensa local.

“Me estoy rompiendo el lomo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En las generales vamos por más diputados para armar un bloque con ideas fuertes y voces fuertes, que defiendan al argentino medio que no se siente representado ya por la grieta. Me interesa mucho dejar un legado en el Congreso a través de proyectos de leyes de todos los cambios estructurales que se pueden hacer y que hay que sancionar para que Argentina tenga un futuro menos miserable del que se avecina si sigue así «, dijo Espert

Espert siguió camino hasta ede Zarate, y su primera actividad fue una conferencia de prensa con medios locales, en el local partidario de Avanza Libertad.

En la tarde, los candidatos visitaron el Hospital Zonal «Virgen del Carmen». Allí, según contaron, se interiozaron sobre el abandono y falta de insumos que padecen en el nosocomio.

Finalmente, recorrieron el Barrio Los Pomelos. «Espert conversó con vecinos acerca de las insalubres condiciones en las que viven, a causa de un Gobierno y Municipio que los ha dejado desamparados», señalaron desde Avaza Libertad.

Espert comenzó a recorrer la provincia de Buenos Aires en enero y antes que arranque la campaña recorrió unas 50 ciudades bonaerenses. Ahora, en campaña, y en plena gira de la Libertad, ya visitó: La Plata, José C Paz, Pilar, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Punta Alta, Tres Arroyos, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, La Matanza, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y Tres de Febrero, Moreno, Lomas de Zamora, Tandil, Mar del Plata, La Costa, Avellaneda, Lanús, Cañuelas, Las Flores, Bolívar, Gral. San Martin, entre otros distritos.

En provincia, Avanza Libertad, que lidera Espert, quedó tercero en tres de las ocho secciones electorales, con una importante proyección de crecimiento a partir de las casi 800.000 personas que votaron a otras listas cuyos candidatos no superaron el piso del 1.5 % en las PASO. En la provincia, sólo 5 de los 25 partidos que compitieron en las PASO pudieron superar ese piso. Avanza Libertad quedó peleando el tercer lugar y Espert y Piparon fueron votados por más de 404.000 bonaerenses, casi 3 veces más que en 2019.

Recorrida de José Luis Espert por la Costanera de Zárate junto a los candidatos locales

Comparte esto: Twitter

Facebook