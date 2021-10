«Estamos atentos a que haya un aumento de casos»

En la mañana de ayer, el secretario de Salud municipal brindó detalles sobre la situación sanitaria del distrito luego de que en las últimas semanas se viera un ligero aumento en los contagios, mientras en paralelo avanza la campaña de vacunación en los menores de 12 años.

“Estamos a la expectativa de que haya un aumento de casos, en otros municipios lo hubo. Estamos contentos por esta estabilidad en los casos, pero sinceramente estamos en alerta y con el seguimiento día a día esperando que esto siga así, con toda la energía puesta en la campaña de vacunación”, expresó el Dr. Marcelo Schiavoni.

Con respecto a la aparición de casos de la variante Delta en otras ciudades, Schiavoni dijo: “Hasta ahora no hubo ningún caso positivo confirmado por la Provincia, pero nosotros creemos que es cuestión de tiempo para que aparezca. Veremos cómo responde esta variante a la campaña de vacunación, si hay un crecimiento o si responde como la mayoría de las cepas hasta ahora”.

ABORDAJES

En la misma línea, agregó que “fuimos de los primeros municipios en entablar el Plan Detectar provincial. Fuimos a todos los barrios dos veces, salimos a buscar los casos. Hoy la cantidad de hisopados es alta y por eso me pone contento que sigamos con una estadística baja, porque estamos hisopando mucho”.

Por otra parte comentó que se encuentran trabajando junto a la Provincia en abordajes en escuelas a través de hisopados, y ahora sumaron la vacunación Covid en niñas y niños en las escuelas.

“Eso se trabaja en conjunto con los vacunatorios que van a proveer las vacunas. Es una tarea enorme porque hay que tener las autorizaciones de los padres y organizar la logística”, comentó el titular del área de Salud y agregó que esta tarea podría comenzar en la jornada de hoy o mañana en instituciones públicas y agregó que el vacunatorio de Club Pellegrini tiene asignadas 5 escuelas, mientras que el de Villa Carmencita, 4 establecimientos educativos.

centros de aislamiento

En otro orden, Schiavoni se refirió al Centro de Aislamiento que funcionaba en el ex Hogar de Ancianos y explicó que el lugar no fue desmantelado y que los centros montados en los clubes náuticos sólo se desarmaron, pero aseguró que, en caso de aumentar la ocupación de camas, podría llevarse a cabo su montaje nuevamente.

PREVENCION DEL CANCER DE MAMA

Por último, teniendo en cuenta que octubre es el mes de la sensibilización sobre el Cáncer de mama, remarcó la importancia del autoexamen mamario y explicó que la Secretaría de Salud cuenta con servicio médico para consultas, realización de ecografías mamarias, eco-Doppler, mamógrafo y su seguimiento, con turnos previos.

puntos de vacunacion

La Secretaría de Salud municipal llevará adelante esta semana jornadas de vacunación con el objetivo de prevenir el contagio de enfermedades.

Durante esta semana, el Municipio pondrá a disposición de todos los vecinos que lo necesiten y de manera gratuita, puntos de aplicación de vacunas del calendario nacional de vacunación (destinadas a niñas, niños, embarazadas, adultos, incluyendo vacunación antigripal y neumonía)

Los mismos funcionarán en el horario de 9:30 a 13:30 hs y estarán ubicados en: Martes 26 Plaza Italia; Miércoles 26 Plaza Mitre; Jueves 28 Plaza Villa Fox; Viernes 29 Plaza Mitre de Lima.

Toda aquella persona que no se vacunó durante la pandemia, podrá realizarlo allí.

PARTE COVID

En el parte oficial de ayer se confirmó la detección de un caso de Covid-19 en Zárate y ninguna muerte. Por otra parte, se informó que 89 pacientes fueron dados de alta, se detectaron 33 eventos sospechosos y se descartaron 56 tras conocerse los resultados de laboratorio.

En la actualidad, Zárate tiene 89 casos activos confirmados y desde el inicio de la pandemia hubo 15.847 contagios, 15.362 recuperados y 396 fallecidos.

Esperan que las vacunas respondan contra la variante Delta.

