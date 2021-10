Intendentes oficialistas salen a controlar precios en supermercados y comercios

También en Zárate, la secretaría de Desarrollo Económico municipal a cargo de Leonel Soto, confirmó que tiene planificado a partir de hoy realizar controles en supermercados y comercios de todo el partido para garantizar la vigencia de los precios congelados. Y como en otros municipios del AMBA ya lo comenzaron a hacer varios intendentes, aquí también el intendente Osvaldo Cáffaro participará en esa supervisación inicial del cumplimiento de la resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior, que dispuso el congelamiento por 90 días de los precios de 1.432 productos de consumo masivo al valor vigente el 1 de octubre último.

Un sector del Gobierno nacional considera que, luego de las PASO y rumbo a las elecciones legislativas, el oficialismo debe mostrar una actitud más “proactiva” en lo que refiere al control de la inflación. Y no sólo entienden que el control de precios es un arma efectiva, sino su cumplimiento debe ser visible. Y para hacerlo visible -acompañados por empleados municipales, de la Secretaría de Comercio y la Defensoría de Buenos Aires-, los intendentes bonaerenses del oficialismo se dejaron ver mirando góndolas y revisando precios en comercios de toda la provincia.

Por otro lado, La Cámara de Comercio volvió a cuestionar el congelamiento de precios y crece la tensión con el Gobierno: “Nos obligan a producir a pérdida, es una locura”.

COMO HACER LA DENUNCIA

Desde la reimplementación de Precios Cuidados mediante las políticas de este Gobierno, se relanzó la aplicación homónima que habilita a las personas usuarias a hacer la denuncia de aquellos supermercados y/o locales que violen el reciente congelamiento de precios.

La versión 2021 de Precios Cuidados tiene su aplicación para iOS y Android que permite verificar los productos que debe tener cada sucursal; escanear el código de barras de cada producto para asegurarse de que el precio sea correcto; dar aviso en caso de incumplimiento en el abastecimiento, señalización y precios; y calificar la experiencia del programa en esa sucursal.

En efecto, la app de Precios Cuidados es una herramienta para que puedan reclamar en los comercios en caso de incumplimientos y, de esta manera, garantizar entre todos y todas la efectividad del programa.

Una vez que se instala la app en el celular, se puede acceder a la canasta completa de Precios Cuidados o al producto deseado, y buscar los comercios más cercanos por calle, localidad y provincia. Aunque previo a ello es necesario recorrer una pequeña explicación virtual del funcionamiento de la herramienta. También es necesario aceptar los términos y condiciones del servicio, además de concederle el permiso de acceder a la ubicación del dispositivo.

La app permite escanear el código de barras del producto para conocer el valor dentro de Precios Cuidados, y así poder comparar precios, incluso en comercios que no forman parte del programa. Para usar el lector de códigos de barras también es necesario dar permiso al sistema para que acceda a la cámara del celular.

Por último, las personas que consuman los productos también pueden enviar avisos si el producto no está señalizado, no se encuentra en góndola, o si tiene un precio más alto del acordado.

FUTURO INCIERTO PARA LAS TRADICIONALES «PROMOS»

Hay que leer etiquetas, elegir los envases más convenientes y hasta fijarse con qué tarjeta conviene pagar viene mejor pagar. Una marea de números y porcentajes capaz de confundir a un experto en matemática.

El sistema, que es financiado en gran parte por los proveedores y fabricantes, corre el riesgo de desaparecer de las góndolas. O por lo menos de reducirse de manera importante.

La necesidad de cumplir con el congelamiento general compulsivo de precios instalado por la Secretaria de Comercio Interior amenaza con la continuidad de esas ofertas. Al no tener otra posibilidad que aceptar la medida, fabricantes y supermercados podrían reducir sus márgenes de rentabilidad aún más de lo que ya lo vienen haciendo.

En el sector anticipan que las promos y descuentos se mantendrán en el corto plazo pero irán desapareciendo si el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, extiende el congelamiento más allá de los plazos iniciales.

