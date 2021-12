Hay 15 municipios bonaerenses en “riesgo medio o alto” por COVID-19

Los contagios de coronavirus están subiendo en la Argentina y, una vez más, el epicentro vuelve a estar en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Ciudad de Buenos Aires cerrará la semana con la mayor acumulación de casos en tres meses, mientras que la Provincia superó niveles que no se registraban desde los primeros días de septiembre.

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos que se conoció este fin de semana, reveló que hay 15 municipios bonaerenses en “riesgo medio o alto” de acuerdo a la cantidad de infectados con COVID-19 que registraron durante las últimas cuatro semanas. Se trata de La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Morón, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, San Isidro, Pilar, Zárate, General San Martín, Malvinas Argentinas, La Plata y General Pueyrredón.

Otro dato es que el AMBA fue la región que exhibió el mayor incremento de positivos en los últimos 15 días: 36 cada 100 mil habitantes.

COMO FUNCIONARA EL PASE SANITARIO

La ministra de Salud la Nación, Carla Vizzotti, explicó cómo se implementará el pase sanitario a eventos masivos para personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación. “Va a estar en la app Cuidar, es algo que tiene cierta complejidad, pero en el Consejo Federal de Salud hubo acuerdo en que este es el momento de implementar esta nueva estrategia”, detalló la funcionaria.

En este sentido, y aunque aún no tiene fecha de implementación ante la amenaza que representa la nueva variante Omicrón del COVID-19, solicitó la colaboración de las provincias, los municipios y el sector privado para realizar los controles necesarios. “Si no se empoderar para utilizar la app o realizar los controles la medida va a tener menos impacto”, señaló.

“Aceleremos la vacunación, minimicemos el riesgo. En esos lugares que son espacios cerrados y en eventos masivos es donde hay mayor riesgo. Si las personas están con su esquema completo el riesgo de quienes asistan a esos eventos también baja y el riesgo de un impacto sanitario en el país también baja. Si las provincias nos empoderan y podemos hacer los controles con la app va a tener menos impacto”, dijo.

Insisten con completar el esquema de vacunación.

