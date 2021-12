Anuncian vacuna libre para mayores de 3 años y descartan la vacunación obligatoria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la vacunación libre contra el coronavirus para mayores de tres años en a partir de hoy en toda la provincia de Buenos Aires.

«Pensamos que no, que se iba a salir, que ya se había visto la posibilidad de la terminación de la pandemia y, sin embargo, vemos que en Europa y en el hemisferio norte en general, andan ya no por la quinta, sino por la sexta ola”, señaló.

“Vengo a dejar un mensaje: vacunense todos y todas. Tenemos las vacunas, tenemos los vacunatorios, tenemos la vocación, la experiencia, el respaldo científico”, continuó el gobernador, y enfatizó: “Lo que necesitamos hoy es que den el paso y se vacunen. Es un acto de muchísima irresponsabilidad no vacunarse.»

«El objetivo es que vacunarse sea una decisión, que cuando se tome, ocurra. Necesitamos que se vacunen las 16 millones de personas mayores de 3 años de la provincia, estamos en condiciones de hacerlo, tenemos la vacuna, necesitamos intensificar la concientización», señaló el gobernador.

DESCARTAN LA OBLIGATORIEDAD

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus no es una medida «necesaria en este momento» y mostró su preocupación por las personas que todavía no fueron a aplicarse la segunda dosis.

«No creo que sea necesaria en este momento», dijo el funcionario sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. De todos modos, Kreplak señaló que no considera «descabellado» implementar esa medida si la cambia la situación epidemiológica.

En ese sentido, subrayó que «la obligatoriedad de la vacuna anticovid es una de las medidas que se pueden llegar a tomar si no funcionan las otras medidas. Es una de las cuestiones que se puso ayer sobre la mesa con los ministros de Salud del país».

ESQUEMAS INCOMPLETOS

Kreplak mostró su preocupación por el porcentaje de personas que, habiendo recibido la primera dosis, continúan sin completar el esquema a pesar de que la vacunación es libre en la provincia y donde el 80% de la población ya recibió al menos una vacuna.

«Hay un porcentaje que comenzó (el plan de vacunación) y no se da la segunda dosis, es gente que quizás no está yendo ahora porque tiene otras prioridades, y que no va aunque tenga turno, y que faltó tres o cuatro veces. En la provincia de Buenos Aires ya la vacunación es libre y pueden ir de lunes a lunes y no van», dijo Kreplak.

Sobre esto, enfatizó que es necesario «aumentar eso, como también llegar a ese 20% que no llegamos porque es un número importante de población donde puede circular la enfermedad, y generar complicaciones no solo para ellos, sino para el resto de la sociedad».

APLICACION DE TERCERA DOSIS

El Ministro de salud bonaerense, sostuvo que «no sólo tenemos que seguir como estamos, sino que incluso con las terceras dosis que estamos aplicando vamos a llegar de aquí al invierno».

CANTIDAD DE VACUNADOS EN ZARATE

La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires detalla con respecto a la campaña de vacunación que en Zárate ya se alcanzaron las 209.985 aplicaciones totales, de las cuales 113.027 corresponden a primeras dosis, 94.352 a segundas y 2.562 a tercera. En tanto, 44 personas recibieron la de refuerzo.

Operativo de vacunación contra el COVID-19 en Pellegrini.

Comparte esto: Twitter

Facebook