Se aprobó la licencia de Cáffaro, quien asumirá un cargo en Nación

Se llevó a cabo ayer la primera sesión de prórroga del Concejo Deliberante, donde el cuerpo legislativo aprobó dos pedidos de licencia: el del intendente Osvaldo Cáffaro que asumirá un cargo en el gobierno nacional y el de Ariel Ríos que asumirá como intendente.

Tal como lo había adelantado Cáffaro en la conferencia de prensa del jueves por la tarde, desde el Ejecutivo elevaron la nota de pedido de licencia luego de ser convocado por el Ministerio de Hábitat de la Nación, a cargo de Jorge Ferraresi, para ocupar un cargo en la Coordinación Nacional del subprograma “Habitar Comunidad”.

El pedido de licencia fue aprobado por 18 votos (al igual que el pedido de licencia como concejal de Ríos), aunque desde la oposición decidieron referirse al respecto.

«ES UN DESAFIO PERSONAL, LO TIENE MERECIDO»

“Se va, es un desafío personal, lo tiene merecido, se lo ofrecen y está bien. No le vamos a cerrar la puerta a nadie que no quiera seguir siendo intendente de Zárate. Ojalá que el intendente que venga tenga la capacidad de dialogar, como no sucede hasta ahora. Confío en que el intendente que viene tenga la capacidad de tomar las medidas que no se tomaron hasta ahora. Vamos a acompañar pero no vamos a caer en el relato de que Zárate va a ser puesto en escena. Por lo poco que pudimos ver en las dos carpetas que ingresaron ayer se va a una Secretaría de Hábitat pero reduce el presupuesto de hábitat para este año”, fueron las palabras del concejal Marcelo Matzkin.

En la misma sintonía, el edil concluyó: “El presupuesto pasado de hábitat no lo ejecutó. Pobre los demás municipios que esperen de él la misma gestión que no tuvo en Zárate. Le deseamos al intendente que va a asumir que tenga toda la capacidad de diálogo para sacar de los graves problemas que tiene Zárate y que se niegan a tratar y dialogar con la representación democrática en este concejo”.

«UNA OPORTUNIDAD EN TERMINOS POLITICOS»

Por su parte, la presidenta del bloque oficialista, Tania Caputo, sostuvo que la designación de Cáffaro en la cartera de Hábitat “es una oportunidad en términos políticos que nuestros vecinas y vecinas van a tener, una oportunidad que se puede dar, dado que también hay un gobierno nacional y provincial, aparte del ámbito local, que establece que el hábitat sea un eje central a trabajar y por ese se le ha dado el rango de Ministerio”.

Sobre la designación de Ríos como intendente, agregó que “damos por descontado que quien asuma la intendencia lo hará de la misma manera que quien ha trabajado y que nosotros conocemos en este Concejo Deliberante, porque entendemos que es una persona con experiencia y que goza de la plena confianza de quien hasta ayer era el intendente”.



Junto a Ariel Ríos y Aldo Morino, Cáffaro anunciaba el jueves pasado su pedido de licencia para asumir un cargo en el Ministerio de Hábitat. Luego, fue aprobado por el HCD.

