Violento robo de una moto: «Pensé que me iban a disparar», dijo la víctima

En las últimas semanas se registraron asaltos sumamente violentos en la ciudad llevados a cabo por delincuentes fuertemente armados y que buscan dar golpes precisos y certeros.

Uno de esos robos fue el que ocurrió en calle Alem al 1200, donde una mujer que acababa de salir de una entidad bancaria fue atracada por un grupo de delincuentes que, a plena luz del día se bajaron de un automóvil Volkswagen Fox y le sustrajeron a la víctima sus pertenencias. El otro hecho, llamativo por la escala de violencia, ocurrió en avenida Antártida Argentina, cuando un empresario fue abordado por los ladrones cerca del cruce con calle Carriego. Este episodio, que quedó registrado en una cámara de seguridad, también ocurrió a plena luz del día y allí se ve como los malvivientes abren fuego sobre el auto de la víctima con total impunidad, aunque afortunadamente el vehículo se encontraba blindado por lo cual el hombre no resultó herido y pudo escapar.

En la madrugada de ayer, otro violento hecho tuvo lugar en calle Caseros al 1900, entre Laprida y Pacheco. La víctima había llegado al lugar luego de una jornada de trabajo para dejar a su pareja y mientras cruzaban algunas palabras, advirtieron la llegada de los ladrones que arribaron al lugar en dos motocicletas.

A bordo de cada rodado se encontraban dos sujetos: tres de ellos portaban armas tipo pistola calibre 45 y uno llevaba consigo una escopeta.

Al ser sorprendido por los delincuentes, que le exigían dinero, la moto y sus pertenencias, la víctima no opuso resistencia y les entregó todo.

Según relató a este medio, fueron aproximadamente dos minutos de extrema tensión, dado que los ladrones no dejaron de apuntarle en ningún momento, lo cual se agrava al considerar que la mujer se encuentra embarazada. “Pensé que me iban a tirar”, comentó a LA VOZ la víctima.

Los sujetos lograron llevarse un celular marca Iphone 11 con funda transparente y bordes rojos, un casco negro marca LS2 con una calcomanía de Apple en la parte de atrás y la motocicleta Yamaha MT 03 gris con líneas amarillas, llantas negras y chapa patente A044RBT.

Una de las motocicletas utilizadas por los malvivientes era igual a la de la víctima, solo que contaba con un caño de escape SC Project; este detalle pudo ser recordado por la víctima, dado que días atrás se cruzó con ese mismo vehículo en la zona del ingreso a Zárate por avenida Lavalle, cuando el conductor de la motocicleta realizó una serie de maniobras peligrosas. Cabe remarcar que esa zona cuenta con un sistema de identificación de patentes que podría resultar de gran utilidad a la hora de rastrear a los ladrones.

Tras el asalto, unos vecinos que se encontraban ocasionalmente en la zona advirtieron la situación y dieron aviso al Comando de Patrullas que se acercó al lugar junto a dos móviles de la Dirección de Prevención Urbana. La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ra con intervención de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana.

La moto Yamaha MT que se llevaron los delincuentes.

