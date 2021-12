La Municipalidad y las entidades bancarias ya piden el Pase Sanitario

El pasado 21 de diciembre entró en vigencia el denominado “Pase Sanitario” mediante el cual se deberá acreditar el esquema completo de vacunación contra el Covid 19 y que será solicitado en determinadas actividades.

Cuando se habla de esquema de vacunación completo, se hace referencia a haber recibido al menos dos dosis de las vacunas contra el coronavirus. En ese marco comenzó a tener vigencia la resolución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que “las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente medida y sus normas complementarias”.

En ese sentido, el “Pase Sanitario” podrá ser exigido ya sea para poder asistir a lugares de esparcimiento cerrados como bares, discotecas, lugares religiosos o a determinadas actividades que están expresamente contempladas en la resolución, pero que también se aclara que no son actividades de carácter taxativas sino que son meramente enunciativos y que, en base a cómo se vayan desarrollando los casos, puede ampliarse o disminuir.

“Esto tiene que ver con una necesidad, si bien parecería que no, estamos y seguimos en pandemia, y en estos últimos días la verdad que todos nos hemos informado y hemos advertido que se ha registrado un preocupante incremento de casos, no en Zárate sino a nivel país.

Y hay una gran preocupación -porque así lo expone la resolución- por la llegada de la variante ómicron”, dijo el Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray.

LOS RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS SERÁN QUIENES SOLICITARÁN EL “PASE SANITARIO”

En lo que respecta a la solicitud del “Pase Sanitario”, el funcionario explicó que la obligación de controlar y que los concurrentes a determinados establecimientos puedan acreditar el esquema de vacunación es del organizador del evento o del dueño del establecimiento.

“Ellos son los que tienen el deber de controlar que las personas que ingresen a espacios cerrados demuestren estar con el esquema de vacunación completa. Lo que se va a hacer del lado del Municipio es, obviamente, sumarlo a los controles que ya venimos haciendo durante toda la pandemia en cuanto a protocolos y demás, y en forma aleatoria eventualmente ir solicitándolo”. apuntó Arroquigaray. Por el momento, existen cinco formas de acreditar el esquema completo de vacunación al momento de ser requerido. Una de ellas es a través del cartón recibido cuando la persona se aplicó cada una de las dosis o la tarjeta; el portal mi.argentina.gob.ar, o las aplicaciones -que muchas personas ya descargaron para obtener permisos tiempo atrás o para ser notificadas sobre el turno de vacunación) VacunatePBA, Cuidar o Mi Argentina. En Zárate, las instituciones bancarias ya comenzaron a aplicar la medida y durante los últimos días los vecinos debieron comprobar su esquema completo para ingresar a estos establecimientos.

LA MUNICIPALIDAD SOLICITARÁ LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES PRESENCIALES

Así lo informaron desde el área de prensa de la Municipalidad, desde donde detallaron que se dictó una resolución conjunta entre Jefatura de Gabinete y Secretaría de Gobierno para que a las vecinas y vecinos que necesitan realizar trámites presenciales en el Municipio o sus dependencias, se les solicite el pase. “Así nos exige la normativa provincial, que para poder hacerlo en forma presencial que se les pida este esquema de vacunación completo. Esto es una medida preventiva orientada a disminuir los casos de contagio y un requisito adicional que en Emergencia Sanitaria se ha establecido para resguardarnos de la posibilidad de mayores contagios. Todas las medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia en adelante tienen un único objetivo que es cuidar la salud de la población, y entendemos que esta es una medida más que viene a apoyar en ese sentido”, remarcó el funcionario y agregó que “si bien puede causar enojo, fastidio, malestar, también tenemos que pensar que es una medida preventiva que tiene al cuidado de la población en su conjunto”.

Comparte esto: Twitter

Facebook