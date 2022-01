Sumaron otro centro de hisopado y ya son cuatro los lugares para testearse

Con el fin de optimizar la atención y minimizar los tiempos de espera ante el aumento de casos de COVID-19 y la importante demanda de hisopados, el Municipio puso en funcionamiento ayer un nuevo punto de testeos. También se busca descomprimir y descentralizar la atención de los centros de salud del distrito.

El nuevo punto de testeos está ubicado en Avenida Anta y calle Suipacha, en el predio lindero al Centro de Transferencia, y es complementario al centro que comenzó a funcionar el viernes 31 de diciembre pasado en el Club Ferroviarios Unidos (De La Torre y Garibaldi), como resultado de acciones en conjunto entre el Municipio de Zárate, a través del Hospital Intermedio Dr. René Favaloro y el Hospital Zonal Virgen del Carmen.

Ahora, los vecinos cuentan con otros dos lugares que se suman a los hospitales públicos, donde ya se venían realizando testeos para detectar casos de Coronavirus. Los nuevos espacios funcionan de lunes a sábados, en el horario de 8 a 14 y se realizan test rápidos, donde en 15 minutos es posible obtener el resultado del examen.

Al respecto, el Dr. Hugo Longás, miembro de la Secretaría de Salud municipal, explicó que “en respuesta a esta tercera ola que nos está castigando tan severo, lo que queremos, por un lado, es llevar tranquilidad a la población, y por otro, comunicarles que estamos trabajando para poder hacer más tranquila la espera ante la problemática del hisopado”.

“Estamos testeando y haciendo todo lo posible para que la gente del partido de Zárate pueda tener contención en esta difícil situación. Queríamos ofrecer la posibilidad de más centros, y en eso se está trabajando incansablemente. Y también la idea está en ampliar la franja horaria y la capacidad operativa de la Unidad Sanitaria de Lima. Queremos evitar largas esperas y la complicación de los pacientes. Ponemos especial atención en que el personal del lugar pueda verificar si hay alguna embarazada o algún paciente mayor, o discapacitado que necesite o no pueda esperar, con lo cual le será otorgado un lugar preferencial” añadió Longás.

El especialista además remarcó la importancia de la prevención y de extremar la higiene y cuidado personal para evitar la propagación del virus: “Hay que tener presente que el que no tenga síntomas, pero haya tenido contacto estrecho muy cercano con un caso positivo, si tuvo la mala suerte de contagiarse puede tardar unos días en dar positivo, por lo tanto, deberían aislarse en forma preventiva y esperar o no, la aparición de síntomas. El concepto de contacto estrecho es estar en un lugar cerrado, a menos de dos metros de distancia, sin barbijo, por más de 15 minutos con una persona que después nos enteramos que es positiva”.

