El porcentaje de positividad en Zárate ronda entre 35% y 40%

Las estadísticas de las últimas semanas que detallan el incremento exponencial de contagios por Covid 19 encienden las alarmas entre las autoridades sanitarias y el personal de salud, dado que si bien al registrarse un gran porcentaje de la población vacunada, el sistema sanitario se ha visto exigido ante la repentina demanda tanto de testeos como de atención médica.

En Zárate la situación es particular, ya que recientemente se produjo un cambio en la conducción de la Secretaría de Salud, donde el nuevo equipo liderado por el Dr. Marcelo Medina se propuso atender dos problemas urgentes y simultáneos: por un lado, el déficit de personal que presentaba la cartera en los centros de salud a su cargo y la demanda de acciones por parte de la actualidad epidemiológica.

En diálogo con LA VOZ, el Dr. Medina sostuvo que “hay un déficit de recursos humanos en el Hospital Favaloro y en los centros, tanto de personal médico como de enfermeras y técnica; estamos empezando a cubrir algunos desfasajes que había con las guardias y todavía falta terminar de cumplirlo”.

El actual escenario llevó a que las tareas principales se vieran abocadas al abordaje de la pandemia. Por eso, días atrás el titular de la cartera de Salud mantuvo reuniones con el Director del Hospital Zonal Virgen del Carmen, Dr. Marcelo Vigil, para tomar medidas conjuntas y fue así como surgió la propuesta de instalación de dos centros de hisopados, en los cuales la Provincia aporta los insumos, mientras que la Municipalidad dispone el personal.

“Esto creo que fue una buena iniciativa porque se pudo testear mucha gente el 31 de diciembre y el 2 de enero. Esto nos está llevando mucho tiempo, tenemos que darle respuesta a la población, tener presencia y darles resultados a los pacientes que están un poco desesperados con esto”, sostuvo Medina.

En esta primera etapa de su gestión, comentó que es de importancia analizar la situación de los recursos humanos, pero también se encuentran evaluando la situación de la infraestructura y equipamiento, por lo cual apostarán a poner en funcionamiento equipos que se encontraban deteriorados o con falta de mantenimiento.

“Estamos en un déficit de un 35% o 40% del personal que estamos tratando de ir mejorando de a poco, en los proximos dias deberiamos tener todo aceitado como corresponde”, dijo Medina, a la vez que indicó que en la actualidad el déficit de profesionales es menor a 15 personas.

NUEVO VACUNATORIO

Por otra parte, hoy se reunirá el Consejo Asesor de Salud, a través de un encuentro que se realizará por Zoom donde se evaluará la situación del distrito. Uno de los puntos a analizar tiene que ver con la posible instalación de un nuevo vacunatorio en el distrito, que descomprima la demanda del Centro de Vacunación de Villa Carmencita.

El Dr. Medina dio detalles sobre la situación sanitaria.

Exponencial crecimiento de la demanda de testeos

Un tema de relevancia en los últimos días fue la gran cantidad de personas en los distintos centros de salud y testeos públicos para practicarse hisopados. En ese sentido, Medina indicó que de un promedio de hisopados diarios de 180 personas en el Favaloro, el pasado miércoles se contabilizaron 160 en ese nosocomio a las que se sumaron 180 en el Club Ferroviario y 260 en el bosque de eucaliptos.

“Creo que también la demanda creció porque está yendo mucha gente sin un criterio real de hisopado. Hay personas que se hisopan por las dudas, y eso ocasiona que a lo mejor el paciente que tiene síntomas no llegue a hisoparse, o termina saturando al sistema de salud también, porque son siete u ocho horas que el personal de salud está con el equipo puesto”, dijo Medina y agregó: “Es muy importante que la persona que se vaya a hisopar sea criteriosa, y no vaya por ir. Que vayan los que tengan síntomas, el paciente que es un contacto estrecho, no tiene que ir a hisoparse porque ya se lo toma como positivo”.

En la misma línea, explicó que “un contacto estrecho es el paciente que estuvo con alguien que es positivo y que comenzó en las últimas 48 horas con alguna sintomatología. Si esta persona estuvo a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos, haya estado con o sin barbijo, ya se la considera contacto estrecho y no tiene que ir a hisoparse”.

Del mismo modo, ejemplificó que si una persona que convive con otras cinco personas y uno de ellos da positivo, los otros 4 no deben hisoparse, pues se los considera contacto estrecho. “Les pedimos el compromiso social y la solidaridad hacia el otro, para que pueda ir a hisoparse el que tiene síntomas La gente que a veces viene a hisoparse porque tiene que viajar o tiene un evento, esa persona tiene que ser solidaria y si tiene el recurso de poder viajar puede tener el recurso de poder hisoparse en un lugar privado y dejar esto para el paciente que no tiene recursos”, añadió.

Según detalló el funcionario, la cantidad de puestos de testeo dentro de cada centro fue variando a lo largo de los días, según la demanda, pero en promedio se cuenta con dos o tres puestos por centro.

“La esperanza es que esto va a tener un pico -esperemos- que va a llegar en las próximas semanas y luego del 20 de enero comienza a descender un poquito y a partir de febrero empieza a descender un poco más. Siempre y cuando mañana no aparezca una nueva variante, ahí no podemos predecir”, evaluó el funcionario.

Durante los últimos días, con un promedio de testeos que oscila entre los 600 y los 800 diarios, el porcentaje de positividad fue de entre 35% y 40%, señaló Medina.

