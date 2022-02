Confirman que en Zárate todavía no están a la venta los autotests de COVID-19

En la jornada de ayer circuló en distintos medios de comunicación que ya se encontraban a la venta los autotests de Covid 19 en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y Rosario y que en la jornada de ayer se completaría la distribución en Capital Federal y algunas ciudades del Conurbano bonaerense.

Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) dijo a Télam que “entre el viernes y hoy (por ayer) ingresaron al país 100 mil autotests del laboratorio Jayor”, firma que comprometió a “traer 100 mil testeos por semana”.

“El viernes se distribuyeron entre las droguerías que reparten al interior del país”, explicó.

Informó, además, que el laboratorio Roche ingresó otras 25 mil unidades con una “presentación que vienen de a cinco unidades” por caja.

Reinoso agregó que “el resto de los laboratorios comenzarán con las entregas a partir de la segunda quincena de febrero”.

Respecto al precio del autotest, la presidenta de COFA detalló que su valor es de «1.650 pesos y que será el mismo en todo el país».

“Estimamos que las otras marcas estarán entre 1.500 y 2.000 pesos”, dijo, y agregó que por ahora se entregarán 10 autotests por farmacia.

«Es una medida coyuntural”, dijo en referencia a la cantidad que cada farmacia recibirá, y destacó que a corto plazo «se repartirán más” porque “se busca una distribución federal”.

EN ZARATE

En el caso de Zárate, fuentes del rubro farmacéutico aclararon que aún no se encuentran disponibles en las farmacias del distrito, dado que por el momento las droguerías no hicieron entregas del producto.

Lo que ocurre es que el ingreso de autotest al país no fue en grandes volúmenes, por lo cual la entrega y distribución -se estima- demorará algunos días más.

Lo que si se encuentra en un estado avanzado es la puesta en funcionamiento del sistema que administrará y registrará la comercialización del producto. Cabe recordar que la persona que lleve a cabo la compra de un autotest deberá presentar ante la farmacia el documento nacional de identidad del paciente que se practicará el testeo, ya que a través de un sistema de trazabilidad quedará registrado en una base de datos la venta del elemento.

Luego, será la persona que se practique el examen la que deberá ingresar sus datos y el resultado en el sistema a través de una página web, o bien, deberá comunicarlo a la farmacia en la que adquirió el producto.

Los autotests aprobados en enero por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) son a base de un método de autodiagnóstico por antígenos fabricados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de venta exclusiva en farmacias.

Se distribuyen en Capital Federal y algunas ciudades del Conurbano bonaerense.

