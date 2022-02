Se suspendió una reunión entre concejales y funcionarios por el agua

En la mañana de ayer se llevó a cabo en el Concejo Deliberante una reunión de Labor Legislativa a la que asistió el titular de la secretaría de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta; la oposición decidió retirarse ante la negativa de las autoridades del cuerpo a que el encuentro sea público y transmitido por los medios de comunicación.

Pocos minutos después de la llegada del titular de Servicios Públicos junto a la asesora del área Ing. Laura Bacha, los concejales de Juntos se retiraron sin participar de la reunión en la que permanecieron los ediles oficialistas y Lorena Bustos.

“Habíamos solicitado, en virtud de la importancia que el tema requiere que es el tema del agua, la presencia de los medios de comunicación y la transmisión en vivo de la reunión con funcionarios. Es necesario que los vecinos sepan cual es la problemática que está viviendo Zárate, porqué el vecino hoy no tiene agua y cual es plan de acción que se tiene pensado desde el área correspondiente para solucionar estos temas”, dijo la concejal Natalia Blanco en compañía de sus compañeros de bloque. En ese marco, agregó que las autoridades del cuerpo “no aceptaron la transmisión en vivo de la reunión” y puntualizó en la necesidad de que “los vecinos sepan cuáles eran las preguntas que se iban a hacer y cuales eran las respuestas por parte de los funcionarios. Entendemos que el problema no se esconde, hay que afrontarlo”.

La estrategia de la oposición tiene que ver con llevar la discusión del tema al recinto en el ámbito de una sesión con el objetivo de declarar la emergencia en la prestación del servicio de agua, a lo cual desde el oficialismo no han accedido hasta el momento.

“Nosotros seguiremos insistiendo, nuestra postura es clara. Dimos todos los pasos para la sesión extraordinaria. Lo que queremos es llevar el tema a la sesión para dar el puntapié inicial a la solución de un problema que en algún momento hay que reconocerlo y trabajarlo porque la gente hoy no tiene agua”, dijo Blanco.

Por su parte, el concejal Marcelo Matzkin arremetió contra el oficialismo y manifestó: “Es una reunión partidaria para autoexplicarse lo que no saben. Se quieren convencer de que Zárate no tiene problemas de agua; que se hagan cargo ellos, son los responsables de que en 14 años estemos cada vez peor”.

En la misma línea, añadió que “en vez de dar la cara ante la gente y explicar porque cada vez estamos peor, prefieren hacerlo privado. Nosotros no venimos a un club privado, es un Concejo Deliberante. Somos representantes de la sociedad que tiene que saber que pasa”.

LA RESPUESTA DEL OFICIALISMO

Luego del desacuerdo entre la oposición, el oficialismo ante la negativa de las autoridades del Concejo Deliberante a la transmisión en vivo de la reunión de los concejales con el titular del área de Servicios Públicos, el presidente del cuerpo deliberativo, Aldo Morino, brindó una conferencia de prensa donde se refirió a lo ocurrido.

“Estaba planificado que estuviesen el secretario del área y su asesora en el Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre la situación del servicio en la ciudad de Zárate. Habíamos propuesto que la reunión se realizará de manera ampliada, donde participen todos los concejales y evacuaran sus dudas”, dijo Morino respecto de la convocatoria realizada, la cual tenía como finalidad evaluar si resulta necesario declarar la emergencia del servicio de agua.

Respecto a las diferencias que surgieron con la oposición tras la negativa de transmitir en directo el encuentro, Morino añadió: “Nosotros no podemos producir una interpelación en vivo y en directo. Las reuniones de comisión del Concejo Deliberante no son secretas, participan los concejales, pero otra cosa es hacerlo en una transmisión pública”.

En la misma sintonía, el presidente del Concejo Deliberante agregó que “hay una especulación política de por medio, donde se quiere generar un hecho político de esta cuestión; nosotros evaluamos que no están las condiciones dadas para declarar una emergencia de servicios sanitarios en la ciudad”.

Al respecto, manifestó que desde el oficialismo facilitaron las condiciones para que los concejales de Juntos pudieran recibir las explicaciones sobre lo que ocurre en la ciudad en torno al servicio de agua y agregó que los ediles opositores no quisieron escucharlas y que “insisten en generar un hecho político como es una sesión extraordinaria”.

“Hoy en Zárate no hay un problema de provisión de agua. Se están desarrollando una serie de trabajos en distintos lugares, en Lima también. Se está normalizando el servicio y mejorando; hay un plan de obras para ejecutar en este año, donde va a haber una serie de trabajos que van a mejorar la infraestructura de la ciudad. También hay un convenio entre la UTN y el Enohsa donde se está haciendo un plan director de lo que va a ser todo el tramo final cloacal de la ciudad donde va a estar una planta de tratamiento primaria y una difusión de agua hacia el río Paraná”, detalló Morino.

En compañía de Morino también estuvieron los concejales Tania Caputo y Javier Yagode, del Frente de Todos.

Hay una oposición que no está a la altura de las circunstancias en términos políticos y de sensibilidad social. Hay problemas estructurales del servicio de agua, pero también hay complejidades a la hora de establecer cuáles son esas obras estructurales y cual es la solución en el día a día de nuestras vecinas y vecinos”, expresó Caputo.

Al igual que el presidente del Concejo Deliberante, puntualizó que la actitud de Juntos derivó en que los ediles opositores no pudieran recibir la información sobre el estado del servicio de agua. “Esto nos da la pauta de que no hay una real preocupación de lo que a la gente le pasa. Nunca debemos perder esa sensibilidad social de estar ahí comprendiendo los problemas reales de nuestras vecinas y vecinos”, expresó y agregó que se acordó con el Secretario de Servicios Públicos generar un canal fluido de diálogo e interacción para la resolución de los problemas vecinales.

Por último, Yagode cuestionó la decisión de la oposición de retirarse de la reunión y señaló: “Así lo hicieron permanentemente con el tema de salud cuando arrancó el Covid. Así opera la oposición, nosotros trabajamos en pos de las necesidades de las vecinas y vecinos de Zárate. No quieren escuchar y la razón la quieren tener ellos y me parece que no es así”.

Las diferencias entre los concejales del oficialismo y la oposición sumaron un nuevo capítulo.

