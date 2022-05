Paro de ATE: No hay sepelios en el Cementerio y postergan turnos en la oficina de Tránsito

Desde el lunes pasado que empleados municipales nucleados en el gremio de ATE realizan un paro de 72 horas para reclamar por mejoras laborales en el cementerio municipal y la Dirección de Tránsito.

Desde la semana pasada comenzaron un período de “estado de asamblea permanente”, consultando con los empleados las demandas laborales reclamadas y reuniéndose con el Municipio en diferentes oportunidades.

Pero ante la falta de un acuerdo, el gremio decidió realizar un paro por 72 horas a la espera de reunirse con el Ejecutivo y que tales demandas tengan una solución definitiva.

Si bien se reunieron el lunes y plantearon una serie de reuniones en las últimas horas, la situación no se modificó.

Las demandas en el Cementerio son las siguientes: Falta de baños y vestuarios para trabajadores y trabajadoras; plus salarial por “rotación y mérito” y pago de bonificación por tareas de cementerio para personal administrativo y maestranza; acondicionamiento de carros para transporte interno; dotación de ropa para entierros y ropa de trabajo adeudada; entrega de ropa de lluvia; un recinto de guardia activa en condiciones; un relevamiento de todas las categorías laborales del personal y que el titular del área de cementerio se presente ante los trabajadores.

CONSECUENCIAS DEL PARO

Tal situación termina impactando en los propios ciudadanos, que denuncian pastizales altos en el Cementerio y falta de mantenimiento. Tampoco se están brindando servicio de sepelios en tanto dure la medida de fuerza. Además, los ciudadanos reclaman sanitarios en condiciones dado que asiste mucha gente los fines de semana.

Como consecuencia de la protesta en la Dirección de Tránsito, no se está realizando atención al público en la Oficina de Licencias, por lo cual los turnos otorgados para los días 7, 8 y 9 de febrero para la tramitación de licencias de conducir serán reprogramados y «los afectados serán contactados», indicaron desde el Municipio.



La protesta de ayer frente a la Dirección de Tránsito, que incluyó quema de cubiertas y corte de calle.

