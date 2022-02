Refuerzan la vacunación ante el inicio de clases

Se reforzaron las campañas de vacunación anticovid ante el inminente inicio de las clases con inoculación en las escuelas, vacunatorios y más postas itinerantes para completar los esquemas de estudiantes, docentes y trabajadores del sector y «garantizar la presencialidad plena» en las aulas desde el 2 de marzo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que «la vacunación tendrá un rol muy importante» dado que «la tendencia es no suspender las clases ni los cursos», mientras su colega de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este martes que con este protocolo «la novedad es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo».

«Nosotros recomendamos, no hay obligación» de aplicarlo en todos los distritos dijo Perczyk y resaltó que «lo fundamental es la vacunación y en eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones».

En Buenos Aires, de cara al comienzo del ciclo lectivo la provincia implementó este mes nuevas jornadas itinerantes de vacunación en 815 escuelas que alcanzó a 100 mil estudiantes y al que ahora se suman postas en 2.600 establecimientos educativos.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo este martes que en territorio provincial existe una «muy buena vacunación de docentes» pero reconoció que se debe «reforzar la de niños y niñas de 3 a 11, ya que a la mitad le falta la segunda dosis».

«En estas horas lanzamos un plan de vacunación en las escuelas. Arrancamos con 50 o 60 y con la expectativa que en pocos días sean más de 2.000 donde se pueda vacunar», acotó y aseguró que estaban «habilitando escuelas para que sean postas de vacunación. Tenemos la expectativa de llegar a un alto número de personas vacunadas en marzo».

A CUANTOS ALUMNOS ESPERAN ALCANZAR

Fuentes de la administración provincial precisaron que el 73,5% de las y los niños de 3 a 11 años ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 50,8% también tiene aplicada la segunda.

Añadieron que un 26,5% de esa franja etaria no inició todavía el esquema de vacunación e instaron a los padres, madres y cuidadores de esos menores a inmunizarlos «para que estén protegidos».

En tanto, los voceros informaron que cuentan con la primera dosis el 90,6% de las y los adolescentes de 12 a 17 años; mientras que el 74,4% tiene la segunda. y un 9,4% no inició el esquema de vacunación.

Desde la administración bonaerense aspiran a inmunizar a unos 800 mil menores, según subrayaron.

VACUNACION EN ESCUELAS DE ZARATE Y LIMA

En Zárate, la vacunación en escuelas comenzó el martes pasado en la Escuela Escuela Primaria Nº 9 de Lima (ubicada en Avda. 11 Nº 256) y seguirá hasta el próximo viernes en la Escuela Primaria Nº 15 de Zárate (España Nº 2395), la Escuela Primaria Nº 17 de Lima (Calle 52 s/n barrio Villa del Pilar) y la Escuela Primaria Nº 36 de Zárate (Calle 50 Nº 521 barrio María Auxiliadora).



Centro vacunatorio de Villa Carmencita: A la par de continúan aplicando dosis a vecinos.

