Evalúan de cuánto será el aumento del pan en Zárate

La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado, anunció que el precio del pan volverá a aumentar a partir del lunes que viene dado que en diciembre y enero sufrieron grandes subas en los insumos del rubro, además del aumento autorizado por el gobierno a las petroleras con el precio de las naftas.

A raíz de tal situación, el kilo de pan sufrirá un aumento de entre el 20 y el 25% desde el lunes próximo en toda la provincia de Buenos Aires, y se estima que el kilo pase a costar entre 250 y 300 pesos. Aunque cada distrito espera aplicarlo de forma diferente.

“En las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y muchas de nuestras materias primas”, sostuvo Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires. Yagregó: “Los huevos, por ejemplo, en 10 días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%, es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”.

“Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas”, advirtió. “Evidentemente no hay nadie que controle los precios, porque de otra forma no se explica esta situación”, concluyó Santoandré.

En tanto, en Zárate, la cámara de panaderos local confirmó que el precio del kilogramo de pan aumentará en el Partido pero a partir del 28 de febrero, dado que cada cámara distrital tiene potestad de analizar y consensuar con la red de panaderías cómo y cuánto aumentar según las necesidades del sector a nivel local.

En este caso, confirmaron que se aumentará el pan por las mismas razones expuestas por la federación bonaerense pero que aún resta acordar de cuánto será el aumento ya que están evaluando dos subas para que no sea tan “duro” para el bolsillo de los consumidores.

Un porcentaje aumentará el 28 de febrero y otro a fines de marzo o principios de abril.

aumento en noviembre y cuesta 190 pesos

A principios de noviembre, la Cámara de Panaderos local aumentó el pan un 26,6%; llevando el precio de los mostradores de 150 a 160 pesos el kilo.

El anterior aumento fue en febrero, cuando el kilogramo de pan pasó de 90 pesos a 150. La cámara de panaderos local aclaró que siempre hablan de “precio mínimo sugerido”, y no descartan que algunas panaderías, en función de su situación financiera, puedan elevar aún más el precio en cada aumento consensuado.

FEBRERO CON AUMENTOS

Febrero viene recargado para el bolsillo de los argentinos. Tras un 2021 con una inflación de casi el 51%, febrero llegará con aumentos de los productos regulados como alimentos y otros productos de consumo masivo tras el nuevo acuerdo de precios elaborado por la Secretaría de comercio. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril. Además, se le suman los aumentos de tarifas, colegios y salud.

En tanto, tal como anunció el secretario de energía, Darío Martínez, las tarifas de ambos servicios esenciales subirán un 20%. En el marco de una “baja gradual” en materia de subsidios.

Luego de la audiencia pública por el gas, ahora convocó a la que analizará los costos de la energía eléctrica, que se llevará a cabo el 17 de febrero.

Se viene en el pan otra suba por el aumento en los costos.

