Destacan crecimiento en la vacunación con terceras dosis y de refuerzo

En la mañana de ayer, en representación del Consejo Asesor de Salud de Zárate, el Dr. Ariel Enjuto, analizó la situación epidemiológica en el distrito y el avance de la campaña de vacunación contra el Covid 19.

Desde hace algunas semanas, la Secretaría de Salud lleva adelante una iniciativa orientada a acercar la vacuna contra el Covid 19 a distintos lugares del distrito a través de postas itinerantes donde se aplican primeras, segundas y terceras dosis.

Esta acción sirve para descomprimir la demanda en los puntos fijos y a la vez para cubrir a los sectores de la población que aún no cuentan con su esquema completo.

“El balance es más que positivo, estamos teniendo cada vez más aceptación. La semana pasada tuvimos ‘La Noche de las Vacunas’ con muy buenos concurrentes, seguimos sumando en salud pública lo que en este momento es algo muy importante”, sostuvo Enjuto.

Esta semana el vacunatorio itinerante estuvo en barrio Bosch, en Lima y en la Escuela Nro. 36 de Zárate. En ese marco, el funcionario detalló que la próxima semana el cronograma comenzará el lunes en la Escuela Primaria Nro 5 ubicada en Gral. Pinto 2700 (barrio 6 de Agosto) en el horario de 10 a 14 horas, mientras que martes y jueves estará en Lima, y el miércoles en Villa Angus, de 9 a 12 horas.

“Seguimos agregando días y sumando vacunación para proteger a la población y disminuir el impacto de esta pandemia; estamos muy conformes con la asistencia de la gente”, remarcó Enjuto a la vez que destacan un crecimiento en los índices de vacunación de terceras dosis y dosis de refuerzo.

Con respecto a la creación de las postas de vacunación en establecimientos educativos, tal como lo dispuso el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre 2 mil escuelas, Enjuto dijo que esa iniciativa “hoy mismo se está implementando, la idea es vacunar a los chicos, a los docentes, pero también a los padres, a los vecinos que estén cerca del lugar donde se esté vacunando. No es algo exclusivo, es algo abierto a la población”.

Por último, respecto de la situación epidemiológica del distrito -que no se aleja de los índices que se conocen a nivel provincial- el funcionario sostuvo que “hubo un descenso muy marcado en las últimas semanas, seguimos bajando en relación a los casos, el descenso va a ir desacelerándose”, y concluyó: “seguimos hablando de la importancia de la vacunación, nos sigue demostrando semana a semana que los casos graves y los fallecimientos tienen relación con los no vacunados”.



