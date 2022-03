“Hacemos las mismas tareas que los hombres”

En el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate hay once bomberas que trabajan y prestan este servicio esencial que, durante mucho tiempo, se desarrolló a medida de los hombres. Una de ellas es Patricia Sánchez, Ayudante de Primera, con una experiencia de 18 años de servicio; primero en el cuartel de Lima y luego en nuestra ciudad.

Cuando se acerca desde el fondo del edificio de Rivadavia y Lavalle su lenguaje corporal define a una mujer tímida, menuda, pero a quien se le adivina una sonrisa por debajo del barbijo.

“Soy bombera porque se prendió fuego una parte de mi casa, tuve la oportunidad de ver en carne propia el trabajo que hacían y me decidí por esta vocación que hoy amo”, comenzó diciendo Patricia a LA VOZ. Luego del incendio de una parte de su vivienda, realizó el curso de ingreso en el 2002 en bomberos de Lima y en el 2009 pidió el pase a bomberos de Zárate, ya que se vino a vivir al barrio Mitre.

Reconoce que no proviene de familia de bomberos y que fue ese hecho el que la marcó para formarse y comenzar a brindar este servicio.

“Desde que me inicié en el cuartel me sentí parte de esta familia y hacemos las mismas tareas que los hombres. Somos todos iguales, no hay distinciones. Y eso es porque confiamos y tenemos como misión el bien común y esta vocación de servicio”, destaca Patricia, o Pato, como le dicen sus pares.

“Me llevo el reconocimiento de la gente, el gracias luego de apagar un incendio o la confianza que me transmiten mis pares. También lo que me comenta mi familia, mis hijos que ya son grandes y mis nietos. Todos sienten orgullo de mí y yo también estoy orgullosa por encontrar y abrazar una profesión tan hermosa”, compartió, emocionada.

“Es muy emotivo ver, por ejemplo, a nenas que se acercan a saludar luego de apagar un incendio. Claro, como estamos todos con los equipos y camuflados, nadie distingue si es un hombre o una mujer; pero cuando nos sacamos el casco se quedan sorprendidas y se acercan a saludar y a agradecer”, recordó.

Finalmente consideró que todas las personas que sienten interés por esta vocación “deben probar”: “Ser bombero sale del corazón, es amor al prójimo. A mis 46 años no me arrepiento de ser bombera y lo haré hasta el último de mis días”, concluyó Pato Sánchez.

