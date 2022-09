Primera reunión constitutiva de la Junta Electoral para elegir candidato a delegado

Ayer en la Delegación de Lima, se realizó la primera reunión constitutiva de la Junta Electoral para la elección del candidato a delegado de Lima, de cara a la instancia de participación ciudadana que se realizará el próximo 10 de julio.

Luego de la firma del decreto por parte del intendente Osvaldo Cáffaro, que autoriza la realización de la convocatoria pública que permitirá que los vecinos de la ciudad de Lima puedan elegir nuevamente a los candidatos a Delegado, se llevó a cabo la primera reunión constitutiva de la Junta Electoral Municipal, que supervisará el proceso que permitirá la realización de la Consulta Popular No Vinculante y No Obligatoria.

La jornada de ayer tuvo como finalidad constituir inicialmente la Junta, establecer su funcionamiento, su reglamento interno, y delimitar los pasos siguientes que se irán cumplimentando hasta el desarrollo de la elección.

PRESENTES EN LA REUNION

En la reunión estuvieron presentes por parte del Ejecutivo Municipal, el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, y la secretaria General Patricia Moyano, en representación del intendente Osvaldo Cáffaro; el presidente del Honorable Concejo Deliberante Leandro Matilla; y los concejales: Vanesa Palermo, Micaela Morán, Mónica Cabeza, Norberto Toncovich, Lorena Bustos, Victoria Semeria Olmos, y Aldo Morino, por cada bloque del HCD; y Hernán Colombo de la Asociación por la Autonomía de Lima (APAL), en representación de las entidades sin fines de lucro de la ciudad, tal como establece el decreto en cuanto a la conformación de la Junta Electoral Municipal.

COMO SERAN LOS COMICIOS

En cuanto a los comicios, se llevarán a cabo mediante un sistema de boleta única en tres o cuatro escuelas, tal como se realizó hace dos años. Finalmente, el ganador será puesto a consideración del intendente que decidirá su futuro como delegado municipal.

El proceso cuenta con el nombre de “consulta popular” que estará atada a la decisión final del intendente dado que es “no vinculante”.

Tras la consulta popular, el intendente designará como delegado a uno de los tres primeros candidatos que haya obtenido la mayor cantidad de votos. El mandato durará 2 años y con la posibilidad de ser reelecto por 2 períodos.

En noviembre del 2019, se realizó dicho acto administrativo en el cual el pueblo limeño eligió a su delegado luego de que José María Orlando.

Cabe recordar que será la segunda vez que los vecinos participarán en una consulta popular no vinculante, eligiendo a los candidatos que luego serán determinados por el intendente Cáffaro.

En la reunión estuvieron presentes por parte del Ejecutivo Municipal, el secretario de Gobierno

Juan Manuel Arroquigaray, y la secretaria General Patricia Moyano, y concejales de los distintos bloques.

Comparte esto: Twitter

Facebook