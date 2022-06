Alumnos de la Primaria 7 prometieron lealtad a la Bandera

La escuela zarateña que lleva el nombre del gran prócer de la Patria es la Primaria 7, que a diferencia de muchas escuelas que realizaron el acto el pasado jueves; homenajeó a Manuel Belgrano ayer por la tarde. En un acto oficial realizado en el gimnasio del establecimiento, alumnos de Cuarto Año juraron a la Bandera ante la presencia de un centenar de familiares.

El condimento especial que tuvo la jornada fue la presencia de cadetes de los Institutos de Formación de Prefectura Naval Argentina, que llegaron para formar parte del acto. De hecho se quedaron minutos después del acto sacándose fotos con los alumnos y alumnas.

En principio, el acto se inició de forma particular, ya que los cadetes llevaron a cabo el acto de desenfunde de la Bandera que los acompañaba.

La Bandera de Ceremonia fue portada por Mateo Ortiz, de 4to D; el primer escolta fue Matías Isaurralde, de 4to C y Clara González de 4to D. Además, Lorenzo Ferreyra, portó el estandarte de la bandera de la propia escuela.

“Como todos los años, le rendimos homenaje a un grande de nuestra Patria, Manuel Belgrano. Fue un gran precursor de la Ilustración de la mujer y un defensor del desarrollo económico nacional, y de lo que hoy llamamos Medio Ambiente. Fue una figura clave en nuestra independencia. Hoy, entre tantos ruidos cotidianos, es necesario recordarlo y los invito a soñar como lo hizo él, los invito a pensar una sociedad distinta, donde prime el bien común”, expresó la directora María Julia Ibar.

“Honradez, sencillez, constancia son valores irrenunciables que nos legó Manuel Belgrano. Hoy la Bandera es símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y a las mujeres de nuestro Pueblo. Es la expresión de nuestra historia forjada por el esfuerzo de millones de hombres y mujeres que engrandecieron nuestra Bandera al amparo de la Constitución. Simboliza nuestro presente que, día tras día, debemos construir en Democracia”, agregó la directora del establecimiento.

Luego fue el turno de la jura de los alumnos y alumnas de Cuarto Año “A”; “B”; “C” y “D”, que al final de su jura recibieron un diploma y una medalla.

En la segunda parte del acto, se desarrolló el acto informal donde los propios alumnos de 4to Año realizaron diferentes actividades. Primero, alumnos de 4to A, B y C cantaron la zamba de “Don Manuel”. En tanto, alumnos y alumnas de 4to. “D” cantaron la canción “Sube”, de Mercedes Sosa.

Por su parte, la alumna Clara González leyó unas palabras y presentó una bandera, confeccionada por ellos mismos, que acompañará a los chicos y chicas durante todo el año.

“Hoy es un día muy importante para todos y en especial para nosotros porque juramos la Bandera. Libertad, igualdad y fraternidad son valores que debemos llevar toda nuestra vida. Los invitamos a todos a reflexionar sobre estos valores, que sostuvo durante su vida Manuel Belgrano, en pos de construir un país mejor”, concluyó la alumna.

Como cierre del acto los familiares se tomaron foto con sus hijos e hijas y también los cadetes de Prefectura Naval accedieron a sacarse fotos con los alumnos y alumnas que hicieron la promesa.

