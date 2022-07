Comenzó la campaña de los postulantes a la delegación de Lima

La Junta Electoral Municipal que organiza la elección de un nuevo delegado municipal limeño ha confirmado que comenzó la campaña de los postulantes. Los cuatro aspirantes tendrán hasta el viernes 8 para comentar sus expectativas y sus aspiraciones como nuevo titular de la delegación limeña.

POSTULANTES

En esta oportunidad habrá cuatro listas; por el Partido Autonomista, titular Jonatan Daniel Casadey. Suplente; Marta Karina Olguín. Por sector del Frente de Todos, Javier Olsen (actual titular de la delegación limeña). Y suplente, Pascuala Gallardo. Por “Libres del Sur”, Mariana Mosconi, y suplente, Fabián Melone. Y en representación de Unión por Todos, Jorge Ricardo Cardoso, y Rosana Cardoso de suplente.

LOS COMICIOS

No se puede hablar de campaña política porque si bien cada uno de los aspirantes representa a un espacio o a instituciones, la última palabra la tendrá el intendente pese a que uno de los cuatro obtenga más votos. Además, y en realidad, no se trata de una elección sino de una consulta popular no vinculante.

Los comicios se llevarán a cabo mediante un sistema de boleta única en tres o cuatro escuelas.

Finalmente el ganador será puesto a consideración del jefe comunal que decidirá su futuro como delegado municipal.

Tras la consulta popular, el intendente Osvaldo Cáffaro designará como delegado a uno de los tres primeros candidatos que haya obtenido la mayor cantidad de votos. El mandato durará 2 años y con la posibilidad de ser reelecto por 2 períodos.

En noviembre del 2019, se realizó dicho acto administrativo en el cual el pueblo limeño eligió a su delegado luego de que José María Orlando y Mauro Carballo se presentaron a esta elección. Finalmente ganó Orlando; por ello su fallecimiento en mayo del año pasado, luego de haber contraído Covid, fue un hecho que conmocionó a los vecinos. En su reemplazo, asumió Javier Olsen quien volverá a presentarse para continuar con su gestión al frente de la delegación limeña.

La Delegación Municipal de Lima, frente a la Plaza Mitre.

