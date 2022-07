¿Zárate está prepara ante eventuales emergencias y desastres ambientales?

El ex funcionario municipal y actual concejal, Aldo Morino, trajo a la agenda pública una preocupación particular sobre la falta de capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental de parte del Ejecutivo municipal. Lo hizo justificando su pedido al Ejecutivo de aumentar el presupuesto a Bomberos Voluntarios, a través del porcentaje de la tasa de Seguridad e Higiene, para reforzar la capacidad de respuesta del cuartel local y el de Lima.

Cuando se habla de emergencia ambiental no sólo se refiere a derrames químicos, fugas de gas, incendios o accidentes de alta complejidad con camiones de carga, sino también a las consecuencias que puede traer una tormenta o un fenómeno ambiental en esta nueva etapa de calentamiento global. De hecho la última gran tormenta fue el 24 de marzo pasado y muchos reclamos vecinales giraron en torno a la capacidad de respuesta del municipio para recolectar ramas y colaborar con el tránsito y otras situaciones en una ciudad colapsada por los fuertes vientos.

Al mismo tiempo, el accionar de otras entidades abocadas al tema ha puesto el foco en tal situación, mostrando su preocupación al no contar con una estructura de Defensa Civil sólida en relación a la importante cantidad de empresas que hay en la zona y la existencia del polo nuclear en Lima, con dos centrales nucleares y otras dos en vías de construcción (Carem y Atucha III).

Lo que planteó el concejal del unibloque “Socialismo de Todos”, Aldo Morino, es que resulta primordial ayudar financieramente a los bomberos “porque no hay una estructura municipal de Defensa Civil sólida, y ante cualquier emergencia que pueda surgir en la ciudad la única fuerza capaz de dar respuestas son los bomberos.

Incendios en la isla, una constante de los últimos años

